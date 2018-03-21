Скандальну справу проти генерала Будника закрито: відома причина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти генерала, екс-начальника поліції охорони Сергія Будника. Причиною закриття провадження стала відсутність складу злочину.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на самого Будника.

"САП закрила справу пункт 2 частина 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу, тобто к зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", – сказав екс-начальник поліції охорони.

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Будник також запевнив, що з нього зняті всі підозри.

Нагадаємо, Сергія Будника затримали 22 серпня 2017 року. Його спіймали на хабарі у 96 тисяч гривень. За інформацією прокурорів, Будник за надання послуг із фізичної охорони через посередників вимагав понад 80 тисяч гривень щомісяця. І це, окрім офіційних платежів.



Через кілька днів після свого затримання, 28 серпня 2017 року, Будник вніс заставу і вийшов із СІЗО. Після цього правоохоронці знайшли в нього 16 злитків золота.