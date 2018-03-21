10:15
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
  • субота
    3°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Скандальну справу проти генерала Будника закрито: відома причина

308 Читать новость на русском
САП закрила справу проти Будника
САП закрила справу проти Будника / Фото з вільних мереж

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження проти генерала, екс-начальника поліції охорони Сергія Будника. Причиною закриття провадження стала відсутність складу злочину.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на самого Будника.

"САП закрила справу пункт 2 частина 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу, тобто к зв'язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення", – сказав екс-начальник поліції охорони.

Читайте також: Оприлюднено подання ГПУ про притягнення Савченко до кримінальної відповідальності

Будник також запевнив, що з нього зняті всі підозри.

Нагадаємо, Сергія Будника затримали 22 серпня 2017 року. Його спіймали на хабарі у 96 тисяч гривень. За інформацією прокурорів, Будник за надання послуг із фізичної охорони через посередників вимагав понад 80 тисяч гривень щомісяця. І це, окрім офіційних платежів.

Через кілька днів після свого затримання, 28 серпня 2017 року, Будник вніс заставу і вийшов із СІЗО. Після цього правоохоронці знайшли в нього 16 злитків золота.

Теги: Новини України САП Розслідування Корупція Хабар Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
сьогодні, 09:55 Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
Настя Сукач 940
Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
сьогодні, 08:41 Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
Олекса Коба 618
Україна стала третьою в рейтингу найдешевших для життя країн
сьогодні, 09:59 Україна стала третьою в рейтингу найдешевших для життя країн
249
В Одесі сталась бійка на борту літака
сьогодні, 09:56 В Одесі сталась бійка на борту літака
741
Українська кардіохірургія кидає виклик трансплантації серця
20 березня, 22:02 Українська кардіохірургія кидає виклик трансплантації серця
Все про здоров'я 1865
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук