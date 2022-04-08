После задержания бывший член фракции "Слуга народа" отправился писать заявление в полицию. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский. Также он прикрепил видео, где политик вслух признает, что был неправ.

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Нардеп, якобы подойдя к дежурному, начал ругаться. Военный исполнял свои обязанности, а взамен на него начали "тыкать".

Впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверения он не показал и не представился… Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя,

– написал Погребиский.

Общение с задержанным надепом: смотрите видео