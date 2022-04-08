Після затримання колишній член фракції "Слуга народу" нібито пішов писати заяву до поліції. Про інцидент повідомив депутат Київради Олександр Погребиський. Також він прикріпив відео, де політик вголос визнає, що був неправий.

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Нардеп нібито підійшовши до чатового та почав лаятись. Військовий виконував свої обов'язки, а натомість йому почали "тикати".

Згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника,

– написав Погребиський.

Спілкування із затриманим нардепом: дивіться відео