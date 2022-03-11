Нардепа затримали співробітники СБУ. На політика одражу одягнули наручники.

Нагадаємо схожу історію Фотографував блокпост: у Києві затримали нардепа Нестора Шуфрича

Деталей інциденту та затримання поки невідомо. У мережі лише опублікували відео, де видно затриманого нардепа Куницького, який сидить у машині.

Олександра Куницького затримали: дивіться відео

Згодом сам Олександр Куницький на своїй сторінці у фейсбуці подякував тим, хто за нього хвилюється і розповів, що з ним все гаразд.

У мене все добре. Чекаємо інформацію від поліції, а після покажу як було,

– заявив нардеп.

Нагадаємо, що тиждень тому схожий інцидент трапився з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфриче, хоча його затримання супроводжувалося обстрілом охороною представників тероборони.

Розмова із Шуфричем після затримання: дивіться відео