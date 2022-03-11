Нардепа затримали співробітники СБУ. На політика одражу одягнули наручники.
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Деталей інциденту та затримання поки невідомо. У мережі лише опублікували відео, де видно затриманого нардепа Куницького, який сидить у машині.
Олександра Куницького затримали: дивіться відео
Згодом сам Олександр Куницький на своїй сторінці у фейсбуці подякував тим, хто за нього хвилюється і розповів, що з ним все гаразд.
У мене все добре. Чекаємо інформацію від поліції, а після покажу як було,
– заявив нардеп.
Нагадаємо, що тиждень тому схожий інцидент трапився з нардепом від ОПЗЖ Нестором Шуфриче, хоча його затримання супроводжувалося обстрілом охороною представників тероборони.
Розмова із Шуфричем після затримання: дивіться відео