Ранее маркетинг-директора отстраняли на время служебного расследования. В конце концов компания приняла решение уволить Баранского.

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Как Fozzy Group отреагировали на заявления Славы Баранского

В компании говорят: не разделяют тех мнений, которые Баранский высказал на своей странице в соцсети. Руководители компании встретились с ним, чтобы обсудить ситуацию. Затем сотрудничество с Баранским окончательно прекратили.

Наши принципы остаются непоколебимы, мы продолжаем работать для развития и благосостояния общества в целом,
 –  написали в Fozzy Group.

Что известно о Fozzy Group?


Это одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Имеет более 600 торговых точек на всей территории страны и более 35 000 наименований товаров. В группу входят супермаркеты "Сільпо", гипермаркеты Fozzy, "Фора", сеть продаж мобильных устройств Ringoo.

Данные из Википедии

Коротко о скандале со Славой Баранским

  • Высказывания Славы Баранского всплыли во время концерта российского рэпера Басты, который поддержал оккупацию Крыма.
  • Топ-менеджер компании написал, что "Баста – красава", а украинцы, которые пришли бойкотировать его концерт – "сельская тупость".
  • Некоторые пользователи сообщили, что такие заявления Баранского звучат не впервые. Ранее он писал в твиттере сообщение, что ношение вышиванок – "е*анутая привычка".
  • Кроме того, он поддерживал певца Моргенштерна, назвав песню "Пливе кача" сельской.
  • Сам Баранский оправдался, что эти высказывания были якобы лишь для круга друзей и знакомых.