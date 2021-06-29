Раніше маркетинг-директора відстороняли на час службового розслідування. Зрештою компанія ухвалила рішення звільнити Баранського.

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Як Fozzy Group відреагували на заяви Слави Баранського

У компанії кажуть: не поділяють тих думок, які Баранський висловив на своїй сторінці у соцмережі. Керівники компанії зустрілися з ним, аби обговорити ситуацію. Відтак співпрацю із Баранським остаточно припинили.

Наші принципи залишаються непохитними, ми продовжуємо працювати для розвитку України і добробуту суспільства в цілому,

– написали у Fozzy Group.

Що відомо про Fozzy Group? Це одна з найбільших торгово-промислових груп України. Має понад 600 торговельних точок на всій території країни та більше ніж 35 000 найменувань товарів. До групи входять супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy, "Фора", мережа продажу мобільних пристроїв Ringoo.



Дані з Це одна з найбільших торгово-промислових груп України. Має понад 600 торговельних точок на всій території країни та більше ніж 35 000 найменувань товарів. До групи входять супермаркети "Сільпо", гіпермаркети Fozzy, "Фора", мережа продажу мобільних пристроїв Ringoo.Дані з Вікіпедії

Коротко про скандал зі Славою Баранським