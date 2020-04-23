Скандального блогера Шария окончательно сняли с розыска МВД, – СМИ

Министерство внутренних дел Украины окончательно сняло с розыска Анатолия Шария – скандального блогера с открытой пророссийской позицией.

Шария сняли с розыска еще 14 апреля по решению суда, пишет "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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В частности, еще 18 сентября 2019 года судья Соломенского райсуда Киева Оксана Криворот вынесла решение об отмене меры пресечения в виде ареста Шария и снятии его с розыска. Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.

Поэтому вероятно, что сейчас это решение суда поступило в МВД для выполнения и розыскная карточка Шария исчезла с сайта министерства.

Дело против Шария: главное

Против скандального блогера в Украине открыты 2 дела, отчего которые он и сбежал из страны еще в 2012 году.

В 2011 году Шарий инсценировал покушение на себя. Сначала он обстрелял свой автомобиль "Nissan Note" на улице Петра Радченко в Киеве из охотничьего ружья. Затем выбросил оружие и перчатки, остановил автомобиль такси и попросил водителя дать ему мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию. Правоохранителям блогер сказал, что на него якобы покушались.

Впоследствии Шарию предъявили обвинение, дело направили в суд. Однако через полгода его приостановили, поскольку 20 июня 2012 года блогера объявили в розыск. Тогда же суд заочно избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, Литва предоставила Шарию статус беженца и он находился там.

Кто такой Анатолий Шарий?Известный в ютюбе блогер из Киева, который транслирует свою пророссийскую позицию. Он часто негативно отзывается об Украине, а особенно о Майдане и украинских военных. Как пример, в одном из своих блогов Шарий назвал российско-украинскую войну на Донбассе "гражданской войной".



Почти все его рассуждения очень похожи на месседжи российской пропаганды. Шарий часто критикует украинскую власть, при этом выдумывая и искажая информацию.