Скандального блогера Шарія остаточно зняли з розшуку МВС, – ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ України остаточно зняло з розшуку Анатолія Шарія – скандального блогера, який має відкриту проросійську позицію.

Шарія зняли з розшуку ще 14 квітня за рішенням суду, пише "Українська правда" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

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Зокрема, ще 18 вересня 2019 року суддя Солом’янського райсуду Києва Оксана Криворот винесла рішення про скасування запобіжного заходу у вигляді арешту Шарія і зняття його з розшуку. Прокуратура оскаржила це рішення, але 17 лютого 2020 року програла апеляцію.

Тож ймовірно, що зараз це рішення суду надійшло до МВС для виконання і розшукова картка Шарія зникла з сайту міністерства.

Справа проти Шарія: головне

Проти скандального блогера в Україні відкриті 2 справи, через які він і втік з країни ще у 2012 році.

У 2011 році Шарій інсценував замах на себе. Спочатку він обстріляв свій автомобіль "Nissan Note" на вулиці Петра Радченка у Києві з мисливської рушниці. Потім викинув зброю і рукавички, зупинив автомобіль таксі і попросив водія дати йому мобільний телефон, щоб подзвонити до поліції. Правоохоронцям блогер сказав, що на нього нібито здійснили замах.

Згодом Шарію висунули звинувачення, справу направили до суду. Однак за пів року її призупинили, оскільки 20 червня 2012 року блогера оголосили в розшук. Тоді ж суд заочно обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Водночас, Литва надала Шарію статус біженця і він перебував там.

Хто такий Анатолій Шарій? Відомий в ютюбі блогер з Києва, який транслює свою проросійську позицію. Він часто негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Як приклад, в одному зі своїх блогів Шарій назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянською війною".



Майже всі його міркування дуже схожі на меседжі російської пропаганди. Шарій часто критикує українську владу, при цьому вигадуючи та перекручуючи інформацію.