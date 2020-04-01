Шарій пов'язаний з кланами Януковича: як Аваков "допоміг" розкрити зв'язок
Відеоблогер та лідер партії імені самого себе Анатолій Шарій пов'язаний з кланами епохи Януковича. А виявити це вдалося завдяки бажанню Арсена Авакова отримати ще одного міністра в уряді.
Соросята. Напевно, ви вже чули це слово десь на телеканалах Медведчука або в соціальних мережах – наприклад, на анонімних телеграм-каналах. Мовляв, це вони спровокували кризу та хочуть роздати українську землю американським фінансовим спекулянтам на чолі з Джорджем Соросом. Але як історія про соросят потрапила в Україну. Забули? Нагадаю! Біля її витоків стояв телеблогер та лідер партії імені самого себе Анатолій Шарій.
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З його легкої руки цей термін пішов далі в маси на телеканали Коломойського та Медведчука, а далі почав литися з вуст агентів їхнього впливу – всіляких Рабіновичів та Дубінських. Сам Шарій, як це не парадоксально, має серйозну політичну підтримку всередині України. І прослідкувати цей зв'язок вдалося лише зараз, коли було відправлено у відставку уряд Олексія Гончарука, та виникли вакансії багатьох міністрів.
Уважно слідкуйте за викладом моїх думок – і ви побачите, що Шарій виявиться дуже близьким до Арсена Авакова, якого він тривалий час оминав своєю критикою.
Бакумови
Отже, для початку – повідомлення на сайті руху Автомайдан про те, що серед кандидатів на вакансію міністра освіти та науки України є такий собі Олександр Бакумов. Можливо, це прізвище не знайоме частині глядачів. Але Бакумов – це народний депутат від партії "Слуга народу", обраний по округу № 173 в Харківській області.
Бакумов вважається одним з членів неформальної групи Авакова всередині "Слуги народу". На посаду депутата він перейшов з позиції проректора Харківському національному університеті внутрішніх справ, яка відноситься до вертикалі Авакова. А після обрання депутатом Бакумов став членом наглядової ради цього поліцейського закладу.
Олександр Бакумов / Фото з соцмереж
Прихильність Авакова до Бакумова-молодшого має просте пояснення. Батько депутата – нині покійний – після приходу Авакова на керівнцтво МВС в березні 2014 року був призначений директором козирного Департаменту матеріального забезпечення МВС України. Тобто немає жодних підстав сумніватися у близькості нардепа Бакумова до Авакова.
Кацуби
Якщо ми подивимося далі по ланцюгу, то через Бакумова можемо вийти на мережу його друзів. І тут нам на допомогу прийдуть фотографії з інстаграму. Приблизно в ті самі дні у 2014 році, коли батько Бакумова перейшов працювати до Авакова, сам нинішній депутат Бакумов брав участь у гучному весіллі, яке відбувалося у справжньому палаці під Парижем – у Шато де Шантійі. Там співали одні з найдорожчих російських виконавців: Григорій Лепс і Тіматі. Хоча сам Янукович на той момент уже втік з України, його еліта ні в чому собі не відмовляла. Отже, хто одружувався у Франції, в кого на весіллі був нинішній депутат Бакумов?
Це було весілля екс-заступника голови "Нафтогазу", головного фігуранта справи про "вишки Бойка" та визнаного винним судом у інших аферах Олександра Кацуби – сина тодішнього депутата-регіонала Володимира Кацуби.
Фото з весілля Олександра Кацуби
Сподіваюся, я ще не дуже втомив вас цими прізвищами. Але важливо, щоб ви не втрачали логічний зв'язок. Він полягає в тому, що стопроцентна людина Авакова, нинішній депутат і кандидат на міністра освіти Олександр Бакумов є дуже близькою людиною до Олександра Кацуби, якщо той покликав його на весілля до Франції. І завдяки цьому ми виходимо на Авакова. Так, чинний міністр внутрішніх справ з високою долею вірогідності є партнером з Кацубами.
Олександр та Володимир Кацуби
Котвіцький і Аваков
Я змушений обтяжити вас тим, щоб запам'ятати ще одне прізвище – це найближча до Авакова людина Ігор Котвіцький. За публікаціями, після втечі Януковича він став партнером Кацуб у компанії "Техпроект", яка вела спільну діяльність з державною компанією "УкрГазВидобування".
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До речі, цей самий Котвіцький фігурує у відеоархіві, частиною якого є записи про рюкзаки Авакова. І ще Котвіцький разом з Бакумовим є членом наглядової ради Харківського національного університету внутрішніх справ. Ну і цьому самому Котвіцькому в розпал кризи влітку 2015 року, коли люди не могли зняти депозити, дозволили вивести на Панаму 40 мільйонів доларів, яких у нього навіть не було задекларовано.
Тобто маємо трикутник Бакумов – Кацуби – Аваков, де нинішнього міністра представляє його довірена особа. Фактично, це один політико-бізнесовий клан.
Ігор Котвіцький / Фото Вікіпедія
Вишенька на пиріг – Шарій
Ну і тепер – вишенька на пиріг про Шарія. Дружина цього самого Олександра Кацуби, на весіллі яких був нинішній депутат Бакумов, була кандидатом в депутати від партії Шарія на останніх виборах на потенційно прохідному місці 11. Дивно, правда? А ще більш дивно, що мати цього самого Олександра Кацуби теж була кандидатом в депутати від партії Шарія під номером 14.
Анатолій Шарій / Фото із соцмереж
До речі, якщо пошукати в інтернеті, то серед нечисельної активності партії Шарія в Харківській області є напад на їхній намет, який був встановлений у Дергачах – а цей район є вотчиною цих самих Кацуб. Їхній батько по цьому округу обирався депутатом.
Фактично, проєкт "Партія Шарія" на минулих виборах був частково проектом Кацуб – клану колишніх регіоналів. Кацуби спочатку були соратниками Януковича та його оточення в схемах "вишок Бойка" та скрапленого газу, а після зміни влади знайшли захист біля Авакова.
І не дивно, що за "вишки Бойка" так ніхто і не сів. І якби не історія з можливим висуванням Бакумова на міністра освіти, ми би не змогли прослідкувати цей ланцюг подій.
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Саме ця клановість та безкарність корупціонерів зробила Україну однією з найбідніших країн Європи, що не здатна самостмійно протистояти коронавірусу. Вони, а не "соросята", занапистили економіку, хоча про це ви ніколи не почуєте в програмах Шарія. І зараз, коли "соросят" немає у владі, триває пошук іншого цапа-відбувайла.
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