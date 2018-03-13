Скандальной Настей Рыбкой заинтересовались агенты ФБР, – CNN

Сотрудники Федерального бюро расследований США пытались встретиться с российской эскорт-моделью и видеоблогером Анастасией Вашукевич (больше известной под именем Настя Рыбка), которая находится в тюрьме в Таиланде.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на таиландского чиновника.

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Кроме Рыбки, агенты также хотели встретиться с секс-тренером Александром Кирилловым (Алексом Лесли).

Как сообщил источник телеканала, соответствующий запрос ФБР об организации встречи с Анастасией Вашукевич был отклонен властями Таиланда.

Отмечается, что заявка на встречу со скандальной Настей Рыбкой поступила в иммиграционную службу Таиланда после того, как девушка заявила о наличии информации относительно вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов Америки.

Однако, американские спецслужащие получили отказ от властей королевства, поскольку к задержанным допускают только их родственников и законных представителей.

Напомним, 25 февраля, в Таиланде задержали российских видеоблогеров, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка за незаконное проведение секс-тренинга.



Кроме того, российская эскорт-модель заявила, что готова рассказать американским СМИ о вмешательстве России в выборы в США в обмен на ее освобождение из тайской тюрьмы.

Кто такая Настя Рыбка? Эта эскорт-модель и блогер стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько, во время совместного трехдневного путешествия в Норвегию в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.