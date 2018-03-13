Скандальною Настею Рибкою зацікавилися агенти ФБР – CNN

Співробітники Федерального бюро розслідувань США намагалися зустрітися з російською ескорт-моделлю та відеоблогеркою Анастасією Вашукевич (більше відомою під іменем Настя Рибка), котра перебуває у в'язниці у Таїланді.

Про це повідомляє CNN із посиланням на таїландського чиновника.

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Окрім Рибки, агенти також хотіли зустрітися з її секс-тренером Олександром Кириловим (Алексом Леслі).

Як повідомило джерело телеканалу, відповідний запит ФБР про організацію зустрічі з Анастасією Вашукевич був відхилений владою Таїланду.

Зазначається, що заявка на зустріч із скандальною Настею Рибкою надійшла в імміграційну службу Таїланду після того, як дівчина заявила про наявність інформації щодо втручання Росії у вибори президента Сполучених Штатів Америки.

Проте, американські спецслужбовці отримали відмову від влади королівства, оскільки до затриманих допускають лише їх родичів і законних представників.

Нагадаємо, 25 лютого, у Таїланді затримали російських відеоблогерів, відомих під псевдонімами Алекс Леслі і Настя Рибка за незаконне проведення секс-тренінгу.



Окрім того, російська ескорт-модель заявила, що готова розповісти американським ЗМІ про втручання Росії у вибори в США в обмін на її звільнення із тайської в'язниці.

Хто така Настя Рибка? Це ескорт-модель і блогер, стала відомою у лютому 2018 року після публікації розслідування Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією. Розслідування базувалося на її записах в Instagram і книзі "Дневник по соблазнению миллиардера", де описується зустріч олігарха Олега Дерипаски і замісника голови уряду Російської Федерації Сергія Приходько під час спільної триденної подорожі в Норвегії в серпні 2016 року на яхті, яка належить Дерипаскі. Скандал отримав широке висвітлення в світових і російських ЗМІ.