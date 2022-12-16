Об этом в эфире 24 канала сообщил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он убежден, что Медведев просто хочет утвердить свой авторитет как жестокого политика.
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Все, что могли – сделали
Ничего нового, ничего более сильного и никакого запасного хода в кармане у них нет,
– убежден аналитик.
По словам Эйдмана, только "наивные дураки, российские фашисты" в социальных сетях постоянно поднимают вопрос: "Почему мы то не разбомбили или там не ударили?". На самом деле, сказал Эйдман, они уже ударили, куда только могли и имели ресурсы, на другое у них возможностей нет.
Как россияне выбирают цели
Эйдман подчеркивает, что не следует понимать выборочные удары россиян как гуманность или нечто подобное. Во-первых, они поражая опираясь на то, сколько ракет имеют. Во-вторых, сколько цели, на их взгляд, весят для войны
Он убежден, что каждый раз россияне пытаются "наскрестить эти ракеты" и они ничего не могут сделать, кроме того, что испортить жизнь мирных людей, а некоторых убить.
Это их предел, предел их возможностей и воображения,
– акцентировал спикер.
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Медведев хочет утвердиться
Самого Медведева Эйдман называет анекдотичным жалко выглядящим персонажем,который пытается все время "выпрыгнуть из штанов и своей отравленной слюной забрызгать окружение". Жалко выглядят его попытки показать, что он злее Путина, Патрушева, всех в той стране.
Когда тот был формальным президентом, элита воспринимала его как слабого, добавил Эйдман. Медведеву говорили, мол, тот прогнулся под Америку. И теперь он изо всех сил старается показать, что он не такой, как был раньше.
Медведев хочет показать, что он больше не либеральчик с потешавший всех айфончиком, в том числе западную публику, своей наивностью аборигена, впервые увидевшего железный нож. Теперь пытается доказать, что он самый главный фашист среди фашистов,
– резюмировал политолог.
Подробнее о заявлениях Медведева
- На днях заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что удары теперь будут не только по энергосистеме, но и по другим объектам, мостам, заводам и даже по военно-политическому руководству.
- Дмитрий Медведев 16 декабря снова намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО.
- Медведев также заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "следует признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции".