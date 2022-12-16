Про це в ефірі 24 каналу повідомив політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Він переконаний, що Медведєв просто хоче утвердити свій авторитет як жорстокого політика.

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Ейдман називає заяви Медведєва водночас "бандитсько-кгбіськими понтами, спробою залякати і істерикою відчаю".

Все, що могли – зробили

Всі методи, крім ядерної зброї окупанти вже застосували, всі цілі, які могли вразити – вражають кожного дня, зазначив Ейдман.

Нічого нового, нічого більш сильного і ніякого запасного ходу в кишені в них нема,

– переконаний аналітик.

За словами Ейдмана, тільки "наївні дурники, російські фашисти" в соціальних мережах постійно порушують питання: "Чому ми те не розбомбили, чи там не ударили?". Насправді, сказав Ейдман, вони вже вдарили куди тільки могли і мали ресурси, на інше в них можливостей нема.

Як росіяни обирають цілі

Ейдман підкреслює, що не варто розуміти вибіркове враження росіян як гуманність чи щось подібне. По-перше, вони вражаючи спираючись на те, скільки ракет мають. По-друге, наскільки цілі, на їх погляд, важать для війни.

Він переконаний, що кожного разу росіяни намагаються "наскрести ці ракети" і вони нічого не можуть зробити, крім того, що зіпсувати життя мирних людей, а декого й вбити.

Це їхня межа, межа їхніх можливостей і уяви,

– акцентував спікер.

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Медведєв хоче утвердитися

Самого Медведєва Ейдман називає анекдотичним персонажем, який жалюгідно виглядає, але намагається увесь час "вистрибнути зі штанів і своєю отруєною слиною забризкати оточення". Жалюгідно виглядають його спроби показати, що він зліший за Путіна, Патрушева, за всіх в тій країні.

Коли той був формальним президентом, еліта сприймала його як слабкого, додав Ейдман. Медведєву закидали, мовляв, той прогнувся під Америку. І тепер він з усіх сил пнеться показати, що він не такий, як був раніше.

Медведєв хоче показати, що він більше не ліберальчик з айфончиком, який потішав усіх, в тому числі західну публіку, своєю наївністю аборигена, який вперше побачив залізний ніж. Тепер намагається довести, що він найголовніший фашист серед фашистів,

– резюмував політолог.

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