Кроме того, Миланович также предостерег от противостояния России, у которой есть ядерное оружие. На скандальные заявления уже отреагировал спикер МИД Олег Николенко, информирует 24 Канал.

Важно Затянут войну, – зашкварился заявлением о танках для Украины

Реакция МИД на заявления Милановича

Интересно, смог ли Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились ли бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь,

– сказал Николенко.

Спикер МИД напомнил, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства.

Так, в МИД Украины считают неприемлемыми высказывания Милановича, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины.

"Вместо этого мы высоко ценим и благодарим правительство Хорватии и хорватский народ за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России", – подчеркнул Николенко.

Возмутительные заявления президента Хорватии