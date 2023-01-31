Окрім цього, Миланович також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. На скандальні заяви вже відреагував речник МЗС Олег Ніколенко, інформує 24 Канал.

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Реакція МЗС на заяви Милановича

Цікаво, чи зміг би Зоран Миланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся,

– сказав Ніколенко.

Речник МЗС нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.

Так, у МЗС України вважають неприйнятними висловлювання Милановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.

"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", – наголосив Ніколенко.

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