Окрім цього, Миланович також застеріг від протистояння Росії, яка має ядерну зброю. На скандальні заяви вже відреагував речник МЗС Олег Ніколенко, інформує 24 Канал.
Важливо Затягнуть війну, – президент Хорватії зашкварився заявою про танки для України
Реакція МЗС на заяви Милановича
Цікаво, чи зміг би Зоран Миланович стати президентом своєї країни із такою риторикою в 1990-х роках, коли Хорватія боролась за збереження своєї державності? Чи погодилися б його виборці закрити очі на окупацію частини території їхньої країни? Сумніваюся,
– сказав Ніколенко.
Речник МЗС нагадав, що через зовнішню агресію Хорватія могла втратити третину своїх земель. Однак завдяки героїчній боротьбі хорвати змогли захистити незалежність своєї держави.
Так, у МЗС України вважають неприйнятними висловлювання Милановича, який фактично поставив під сумнів територіальну цілісність України.
"Натомість ми високо цінуємо та дякуємо уряду Хорватії і хорватському народу за непохитну підтримку українців в боротьбі проти агресії Росії", – наголосив Ніколенко.
Обурливі заяви президента Хорватії
- Зоран Миланович провів пресконференцію, на якій заявив, що Росія – це "супердержава". Аргумент у нього "беззаперечний", мовляв, Путін має ядерну зброю, тому його неможливо переграти.
- Також президент Хорватії зазначив, що жоден американський танк за рік не відправиться в Україну. Вони, нібито, заберуть всі німецькі танки, які туди відправлять.
- Миланович вважає, що Росія врешті-решт застосує ядерну зброю. За його словами, "божевільні емоції та ненависть" ведуть Європу до того, з чим вони не зможуть впоратися.