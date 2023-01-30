На жаль, це вже не вперше, коли лідер Хорватії підіграє пропаганді Кремля та висловлює відверто маразматичні твердження щодо російсько-української війни. Скажімо, на цей раз Миланович констатував, що Росія є "небезпечною країною" і чомусь ніхто цього не усвідомлює.

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У Загребі досі вірять у "велич" Росії

У той час, коли воїни Збройних Сил дають прочуханки "другій армії світу", глава Хорватії Зоран Миланович проводить пресконференцію, на якій говорить, що Росія – це "супердержава". Аргумент у нього "беззаперечний", мовляв, Путін має ядерну зброю, тому його неможливо переграти.

Росія – небезпечна країна, ви нічого не розумієте. Українці патологічно ненавидять росіян. Ви нічого не розумієте. Вони там повстали проти світової ядерної супердержави,

– сказав він.

Звісно, що ніхто не буде заперечувати те, що ядерна зброя в руках Путіна є чимось дуже небезпечним. Однак дозволяти російському диктаторові шантажувати світ нею – це також, очевидно, не вихід. І сам президент Хорватії повинен, ймовірно, це розуміти.

Окрім того, якщо у Кремлі таки ухвалять рішення про натискання на "червону кнопку", то це лише засвідчить слабкість та нікчемність "наддержави", що називає себе Росією.

Ми все глибше і глибше входимо в конфлікт із супердержавою. Ви знаєте, якщо буде якщо росіяни програють війну. Вони врешті-решт застосують ядерну зброю. Божевільні емоції та ненависть ведуть Європу до того, з чим вони не зможуть впоратися,

– також констатував Миланович.

Водночас він додав, що намагається "розплющити світові очі на те, що відбувається". Насправді ж він уже відверто підіграє російській пропаганді та лише підкріплює наративи Кремля про те, Росія є "величною державою з другою армією світу".

"Жоден танк не поїде в Україну"

Такі б заяви президента Милановича можна було б не брати взагалі до уваги, якби не один нюанс. Хорватія є країною-членом Європейського Союзу та від неї, зокрема, також залежаться постачання зброї нашій державі. А позиція Загребу, як не дивно, щодо цього питання дуже категорична та дуже проросійська.

З 2014 до 2022 рік ми спостерігали, як хтось провокував Росію з наміром почати цю війну. Тому й вона почалася. Минув рік, ми тільки зараз говоримо про танки. Жоден американський танк за рік не відправиться в Україну. Ми заберемо всі німецькі танки, які туди відправлять,

– пригрозив Зорян Миланович.

Власне, тут нічого сказати. Можна лише нагадати недавню заяву одіозного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той примудрився сказати, що Україна є "нічийною землею", порівнявши її з Афганістаном. На цю дурню одразу відреагували в Міністерстві закордонних справ нашої держави. Там наголосили на тому, що з послом Угорщини серйозно поговорять.

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Загалом ці та подібні інциденти засвідчують те, що російська пропаганда все ще впливає на мізки людей в Європі. Потрібно фільтрувати усю інформацію, що поширюється мережею, аби не стати черговою жертвою ворожих міфів, – як це сталося з Зоряном Милановичем та Віктором Орбаном.



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