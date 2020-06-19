Сергея Бочковского восстановили в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее решение принял Кассационный административный суд, находящийся в составе Верховного суда.

Обновления Бочковского: детали

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Верховного Суда Украины. Здесь отмечают, что Кассационный админсуд частично удовлетворил требования истца (защиты Бочковского). А такое решение в Верховном суде объясняют тем, что увольнение Бочковского произошло без соблюдения установленного порядка и без имеющихся на это оснований.

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Согласно заключению КАС, человека с должности главы ГСЧС может уволить Кабинет министров по представлению премьера. А перед этим соответствующее предложение должен внести министр внутренних дел. В последнем документе должны быть обоснованы причины невозможности нахождения лица на занимаемой должности.

В то же время к представлению об увольнении следует добавить:

завизированный руководителем соответствующего органа проект решения об освобождении указанием причины,



биографическую справку с фотографией, которые должен подписать руководитель кадровой службы, после это все должны скрепить печатью,



заявление лица об увольнении,



объяснения лица, что увольняется из-за нарушения трудовой дисциплины, в случае необходимости – материалы служебного расследования,



медицинская справка,



другие документы, непосредственно касающиеся дела.

Что выяснил суд

Суд установил, что к предложению МВД приобщено приложение, а именно завизированный министром проект решения об увольнении. В то же время сведений о приобщении биографической справки с фотографией, заверенной подписью руководителя кадровой службы и скрепленной печатью, он не содержит. Из указанного выше усматривается, что предложение Министра об увольнении истца не соответствует требованиям предусмотренного законом порядка увольнения.

Кроме того, суд выяснил, что представление премьера об увольнении было зарегистрировано ранее, чем оспариваемое распоряжение Кабмина. Следовательно, суд пришел к выводу, что премьер вносил представление без соответствующего предложения МВД. В то же время Кабмин принял решение ранее, чем было представление премьера.

"Из содержания спорных правоотношений, которые сложились по данному делу, усматривается, что истца уволили в связи с нарушением им присяги государственного служащего. А это следует понимать как совершение им проступка (поступка) против интересов службы, который противоречит возложенным на него обязанностям, подрывает доверие к нему как к носителю власти, что приводит к унижению авторитета государственного органа и делает невозможным дальнейшее выполнение им своих обязанностей", – поясняют в Верховном суде.

Здесь добавляют, что увольнение за нарушение присяги должено применяться за конкретные чрезвычайно тяжкие проступки, как по факту их совершения, так и по последствиям, к которым они приводят. А предпосылкой такого увольнения должны быть нарушения, установленные в результате тщательного служебного расследования.

Также в суде установили, что Бочковский не принимал присягу государственного служащего. Но принимал присягу работника органов внутренних дел. А ее нарушение является дисциплинарным проступком. Здесь отметила, лицо, которое приняло присягу работника структуры МВД не обязательно должно придерживаться присяги государственного служащего.

Следовательно, суд установил, что служебное расследование в отношении истца о нарушении им присяги не назначалось и не проводилось, обстоятельства о нарушении им присяги были установлены только на основании сообщенной на заседании Кабимную информации.

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К каким выводам пришли в Верхвоном суде

Таким образом, ВС считает, что непроведение служебного расследования и отсутствие мотивированных выводов о совершении истцом нарушения присяги государственного служащего, которого он не составлял, свидетельствуют о противоправности обжалуемых решений об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС.

Учитывая все вышеизложенное Верховний суд принял решение оставить кассационные жалобы без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения – без изменений.

Дело Сергея Бочковского: коротко