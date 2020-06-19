Сергія Бочковського поновили на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд, що перебуває у складі Верховного суду.

Поновлення Бочковського: деталі

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Верховного суду України. Тут зазначають, що Касаційний адмінсуд частково задовольнив вимоги позивача (захисту Бочковського). А таке рішення у Верховному суді пояснюють тим, що звільнення Бочковського відбулося без додержання встановленого порядку та без наявних на це підстав.

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Згідно з висновком КАС, людину з посади голови ДСНС може звільнити Кабінет Міністрів за поданням прем’єра. А перед цим відповідну пропозицію має внести міністр внутрішніх справ. В останньому документі має бути обґрунтовано причини неможливості перебування особи на займаній посаді.

Водночас до подання про звільнення слід додати:

завізований керівником відповідного органу проєкт рішення про звільнення зазначенням причини,

біографічну довідку з фотокарткою, які має підписати керівник кадрової служби, опісля це все мають скріпити печаткою,

заяву особи про звільнення,

пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби – матеріали службового розслідування,

медичну довідку,

інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

Що з'ясував суд

Суд встановив, що до пропозиції МВС долучено додаток, а саме завізований міністром проєкт рішення про звільнення. Водночас відомостей про долучення біографічної довідки з фотокарткою, засвідченої підписом керівника кадрової служби та скріпленої печаткою, він не містить. Із зазначеного вище вбачається, що пропозиція Міністра про звільнення позивача не відповідає вимогам передбаченого законом порядку звільнення.

Крім того, суд з’ясував, що подання прем’єра щодо звільнення було зареєстровано раніше, аніж оскаржуване розпорядження Кабміну. Отже, суд дійшов висновку, що прем’єр вносив подання без відповідної пропозиції МВС. Водночас Кабмін ухвалив рішення раніше, аніж було подання прем’єра.

"Зі змісту спірних правовідносин, що склались у цій справі, вбачається, що позивача звільнено у зв’язку з порушенням ним присяги державного службовця. А це слід розуміти як скоєння ним проступку (вчинку) проти інтересів служби, який суперечить покладеним на нього обов’язкам, підриває довіру до нього як до носія влади, що призводить до приниження авторитету державного органу та унеможливлює подальше виконання ним своїх обов’язків", – пояснюють у Верховному суді.

Тут додають, що звільнення за порушення присяги має застосовуватися за конкретні надзвичайно тяжкі проступки, як за фактом їх вчинення, так і за наслідками, до яких вони призводять. А передумовою такого звільнення мають бути порушення, встановлені внаслідок ретельного службового розслідування.

Також у суді встановили, що Бочковський не приймав присягу державного службовця. Але приймав присягу працівника органів внутрішніх справ. А її порушення є дисциплінарним проступком. Тут зауважила, особа, яка склала присягу працівника структури МВС не обов’язково повинна дотримуватися присяги державного службовця.

Отже, суд встановив, що службове розслідування стосовно позивача щодо порушення ним присяги не призначалося та не проводилося, обставини щодо порушення ним присяги було встановлено лише на підставі повідомленої на засіданні Кабімну інформації.

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Таким чином, ВС вважає, що непроведення службового розслідування та відсутність вмотивованих висновків про вчинення позивачем порушення присяги державного службовця, якої він не складав, свідчать про протиправність оскаржуваних рішень щодо звільнення Бочковського з посади голови ДСНС.

З огляду на усе вищевикладене Верховний суд ухвалив рішення залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

Справа Сергія Бочковського: коротко