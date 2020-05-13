Скандальный эколог Малеваный возглавил Госэкоинспекцию: реакция его предшественника Фирсова

Новым председателем Госэкоинспекции стал чиновник из Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный. Уже бывший исполняющий обязанности главы структуры Егор Фирсов заявил, что о своем увольнении не знал, но понимал, что это вопрос времени.

По решению Кабмина Госэкоинспекцию возглавил Андрей Малеваный, сообщил в фейсбуке представитель правительства в Раде Василий Мокан.

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До назначения Малеваный был на посту главы Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. В январе 2020 года подал декларацию претендента на должность главы Госэкоинспекции.

Согласно декларации, его жена Елена владеет ООО "Сити Инсайт", а также 50% уставного капитала ООО "Будинвестгруп".

Эти компании, как свидетельствуют данные You Control, причастны к уголовным расследованиям. А именно, печати "Инсайт Сити" изъяли у подозреваемого в деле о коррупции за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ чиновниками Минэкологии.

К слову, до сих пор временным исполняющим обязанности главы Госэкоинспекции был Егор Фирсов.

Как Фирсов прокомментировал свое увольнение

Он в телеграме написал, что, по решению правительства, 13 мая закончил работу на посту исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции.

Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было,

– отметил он.

По его словам, он знал, что такое решение готовят, а его увольнение было вопросом времени. "В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку врио", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", – добавил он.

Фирсов пообещал уже вскоре опубликовать подробный итоговый отчет работы своей команды. И подчеркнул, что за работу ему не стыдно.

Что известно о Фирсова на посту главы Госэкоинспекции