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Скандальный эколог Малеваный возглавил Госэкоинспекцию: реакция его предшественника Фирсова

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Андрей Малеваный - новый председатель Госэкоинспекции
Малеваный заменил Фирсова на посту главы Госэкоинспекции / Коллаж 24 канала

Новым председателем Госэкоинспекции стал чиновник из Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный. Уже бывший исполняющий обязанности главы структуры Егор Фирсов заявил, что о своем увольнении не знал, но понимал, что это вопрос времени.

По решению Кабмина Госэкоинспекцию возглавил Андрей Малеваный, сообщил в фейсбуке представитель правительства в Раде Василий Мокан.

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До назначения Малеваный был на посту главы Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. В январе 2020 года подал декларацию претендента на должность главы Госэкоинспекции.

Согласно декларации, его жена Елена владеет ООО "Сити Инсайт", а также 50% уставного капитала ООО "Будинвестгруп".

Эти компании, как свидетельствуют данные You Control, причастны к уголовным расследованиям. А именно, печати "Инсайт Сити" изъяли у подозреваемого в деле о коррупции за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ чиновниками Минэкологии.

К слову, до сих пор временным исполняющим обязанности главы Госэкоинспекции был Егор Фирсов.

Как Фирсов прокомментировал свое увольнение

Он в телеграме написал, что, по решению правительства, 13 мая закончил работу на посту исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции.

Никаких причин такого решения мне не объясняли, разговоров по этому поводу с премьером у меня не было,
– отметил он.

По его словам, он знал, что такое решение готовят, а его увольнение было вопросом времени. "В последние дни было много предложений "порешать и официально убрать приставку врио", но таких переговорщиков я посылал куда подальше", – добавил он.

Фирсов пообещал уже вскоре опубликовать подробный итоговый отчет работы своей команды. И подчеркнул, что за работу ему не стыдно.

Что известно о Фирсова на посту главы Госэкоинспекции

  • В ноябре 2019 года правительство Алексея Гончарука назначило временным главой Госэкоинспекции экс-депутата Егора Фирсова. На должность планировали впоследствии провести конкурс.
  • В марте 2020 года Фирсов сообщил, что неизвестные сожгли его автомобиль. Чиновник предполагал, что так "оценили работу его команды в экоинспекции".
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Криминальные новости КГГА Экология Кабинет Министров Украины
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