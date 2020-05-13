Скандальний еколог Мальований очолив Держекоінспекцію: реакція його попередника Фірсова

Новим головою Держекоінспекції став чиновник з Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований. Уже колишній виконувач обов’язків глави структури Єгор Фірсов заявив, що про своє звільнення не знав, але розумів, що це питання часу.

За рішенням Кабміну Держекоінспекцію очолив Андрія Мальованого, повідомив у фейсбуці представник уряду в Раді Василь Мокан.

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До призначення Мальований був на посаді глави Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації. У січні 2020 року подав декларацію претендента на посаду глави Держекоінспекції.

Відповідно до декларації, його дружина Олена володіє ТОВ "Сіті Інсайт", а також 50% статутного капіталу ТОВ "Будінвестгруп".

Ці компанії, як свідчать дані You Control, причетні до кримінальних розслідувань. А саме, печатки "Сіті Інсайт" вилучили у підозрюваного у справі корупції за видачу дозволу на викиди забруднювальних речовин чиновниками Мінекології.

До слова, досі тимчасовим виконувачем обов’язків глави Держекоінспекції був Єгор Фірсов.

Як Фірсов прокоментував своє звільнення

Він у телеграмі написав, що, за рішенням уряду, 13 травня закінчив роботу на посаді виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції.

Жодних причин такого рішення мені не пояснювали, розмов з цього приводу з прем'єром у мене не було,

– зазначив він.

За його словами, він знав, що таке рішення готують, а його звільнення було питанням часу. "Останніми днями було багато пропозицій "порєшать і офіційно прибрати приставку т.в.о.", але таких перемовників я посилав куди подалі", – додав він.

Фірсов пообіцяв вже незабаром опублікувати детальний підсумковий звіт роботи своєї команди. Та наголосив, що за роботу йому не соромно.

Що відомо про Фірсова на посаді очільника Держекоінспекції