Экс-начальник Житомирского областного управления лесного хозяйства Андрей Куринский борется за восстановление в должности через суд. Хотя уволился по собственному желанию после того, как Зеленский заявил о его причастности к схемам по незаконной добыче янтаря.

Об этом пишет блогер и журналист Денис Казанский в своем Facebook.

"В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский приехал в Житомирскую область, где провел открытое совещание с руководством региона. Одной из главных тем совещания стал добыча янтаря.

Тогда Зеленский устроил чиновникам настоящий скандал. В частности, заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого называли одним из главных "крышевальников" незаконной добычи, написать заявление об увольнении по собственному желанию. Этот эпизод зафиксирован на видео.

Куринский занимал свой пост с 2014 года. То есть, в самый разгар янтарной лихорадки. В те времена леса в Житомирской области уничтожались копателями в промышленных масштабах. Особенно пострадал Олевский район, где было практически полностью уничтожено урочище "Корабль". Я сам неоднократно там бывал и делал оттуда репортажи. Конечно же, без ведома руководителя областного лесхоза такие масштабные преступления происходить просто не могли.







Урочище "Корабль"

Куринский действительно написал заявление после совещания. И уволился по собственному желанию. Но потом, как это обычно бывает, заскучал по коррупционной сверхприбыли, и стал решать через суды восстановление в должности.

И что бы вы думали? Уже 30 апреля 2020 года наш любимый Окружной административный суд Киева возобновил Куринского в должности, да еще и обязал государство выплатить ему 107 тысяч гривен.

В сентябре 2020 года Апелляционный суд это позорное решение отменил. Но Куринский не успокоился и обратился уже в Верховный суд. Там, по моим данным, ему уже удалось договориться о положительном для себя решении. Заседание состоится завтра, 10 марта.

Можно сколько угодно говорить о борьбе с коррупцией и положительных изменениях. Но пока в стране работают такие суды, которые бросают людей за решетку прямо на заказ преступников из окружения Януковича и восстанавливают в должности коррупционеров, ни о каких реформах и инвестициях не может быть и речи", – отмечает Казанский.