Екс-начальник Житомирського обласного управління лісового господарства Андрій Курінський бореться за відновлення на посаді через суди. Хоча звільнився за власним бажанням після того, як Зеленський заявив про його причетність до схем щодо незаконного видобутку бурштину.

Про це пише блогер та журналіст Денис Казанський у своєму Facebook.

"У 2019 році новообраний президент Володимир Зеленський приїхав у Житомирську область, де провів відкриту нараду з керівництвом регіону. Однією з головних тем наради став незаконний видобуток бурштину.

Тоді Зеленський влаштував чиновникам справжю прочуханку. Зокрема, змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого називали одним з головних "кришувальників" незаконного видобутку, написати заяву про звільнення за власним бажанням. Цей епізод зафіксований на відео.

Курінський займав свій пост з 2014 року. Тобто, в самий розпал бурштинової лихоманки. У ті часи ліси в Житомирській області знищувалися копачами в промислових масштабах. Особливо постраждав Олевський район, де було практично повністю знищено урочище "Корабель". Я сам неодноразово там бував і робив звідти репортажі. Звичайно ж, без відома керівника обласного лісгоспу такі масштабні злочини відбуватися просто не могли.





Урочище "Корабель"

Курінський дійсно написав заяву після наради. І звільнився за власним бажанням. Та потім, як це зазвичай буває, занудьгував за корупційними надприбутками, і став вирішувати через суди відновлення на посаді.

І що б ви думали? Вже 30 квітня 2020 наш улюблений Окружний адміністративний суд Києва відновив Курінського на посаді, та ще й зобов'язав державу виплатити йому 107 тисяч гривень.

У вересні 2020 Апеляційний суд це ганебне рішення скасував. Але Курінський не заспокоївся, і звернувся вже до Верховного суду. Там за моїми даними йому вже вдалося домовитися про позитивне для себе рішення. Засідання відбудеться завтра, 10 березня.

Можна скільки завгодно казати про боротьбу з корупцією та позитивні зміни. Але поки в країні працюють такі суди, які кидають людей за грати просто на замовлення злочинців з оточення Януковича та відновлюють на посаді корупціонерів, ні про які реформи та інвестиції не може бути й мови", – зазначає Казанський.