Скандальный экснардеп Илья Кива скрывается в Подмосковье: СМИ выяснили, где именно

Журналисты Bihus.Info установили, где, вероятно, живет скандальный экснардеп. Он скрылся из страны после сообщения о подозрении в государственной измене.

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Журналисты установили, где живет Кива

Журналисты проанализировали видео, которые Кива публиковал в своем телеграмм-канале, и установили, где он, вероятно, проживает в России. Скандальный экснардеп оказался в Москве уже после полномасштабного вторжения. Пока он продолжает работать на российскую пропаганду. В частности, Киву часто можно увидеть в прокремлевской программе Ольги Скабеевой

Передвигается экснардеп на бронированном автомобиле Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга. Его доработала компания Armour Group. Такой внедорожник стоит примерно 15 – 20 миллионов рублей.

Интересно! Когда Кива был еще в Киеве, он ездил на другом броневике Toyota Land Cruiser 200, принадлежащем жене подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука – Оксане Марченко.



Экснардеп ездит на бронированном внедорожнике / Фото Bihus.Info

На видео Кивы можно увидеть, что в Москву он ездит со стороны села Покровское по Новорижскому шоссе. Оно расположено в западном Подмосковье. Журналисты смогли идентифицировать:

Звенигородское шоссе,

улицу Мневники,

Новорижское шоссе,

АЗС сети British Petroleum в Нахабино,

супермаркет "Мираторг" в Покровском.



Журналисты установили путь, которым Кива ездит в Москву / Фото Bihus.Info

Также экснардеп публиковал несколько роликов, вероятнее всего, снятых на территории элитного коттеджного городка Agalarov Estate, расположенного вблизи Покровского. Недалеко находится гольф-клуб этого городка. На видео от 29 мая, которое Кива уже удалил из канала, видны елки, водоем, газон, холмы, песчаная зона и гольф-кар.

Кроме того, на других видео подозреваемого в госизмене можно увидеть уличные фонари, которые также находятся на гугл-панораме с западной границы Agalarov Estate. Также на территории городка есть фитнес-центр Crocus, где Кива регулярно тренируется. Поэтому можно считать, что Кива живет именно в Agalarov Estate.



Кива регулярно тренируется в фитнес-центре Crocus / Фото Bihus.Info

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После выезда из Украины Кива ездил к матери в Испанию

Мать экснардепа, открыто выступающего за Россию и против Запада, вероятно, живет в испанской провинции Аликанте. Это подтверждают видео, в которых Кива рассказывает, что у нее гостит. В ролике также можно увидеть этикетки продуктов с надписями на испанском языке и спортзал Fitness Corpore, расположенный в городе Финестрат.

Кроме этого, экснардеп 9 февраля опубликовал видео празднования дня рождения матери, которое проходило в заведении Bay Bar. Он расположен на побережье Средиземного моря в муниципалитете Алте. Кива вместе с дочерью дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте 30 января.

Обратите внимание! Брат Ильи Кивы Дмитрий является владельцем фирмы D Design and Development LTD в Великобритании. Также у экснардепа есть сестра – 25-летняя Анна Стельмах. Согласно ее профилю в LinkedIn, она живет и работает в швейцарском городе Люцерн.



Кива гостил у своей матери в Испании / Фото Bihus.Info

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