Скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Московского патриархата Павел, известный также как "Паша Мерседес", с размахом отпраздновал 60-летие. В его резиденцию в монастыре утром 19 апреля приехала примерно сотня человек, карантинные ограничения они не соблюдали.

Вблизи резиденции митрополита возле Крестовоздвиженской церкви на Подоле журналисты заметили много припаркованных элитных автомобилей.

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День рождения митрополита Павла в локдаун

В целом, по подсчетам журналистов, утром поздравить митрополита приехали примерно 100 человек. Гости были без масок, обнимались и целовались.

Одним из первых поздравлять митрополита Московского патриархата в бронированном Mercedes-Benz G-Class со спецсигналами приехал Александр Лукашик – временный поверенный в делах России в Украине.

Там также заметили бывших и действующих политиков, в частности экс-премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко и бывшую нардепа от "Народного фронта" Татьяну Донец. Женщина привезла митрополиту Павлу набор брендовой посуды в деревянном ящике. На мероприятии она пробыла примерно полчаса.



Гости обнимались и целовались / Скриншот из видео ТСН

Митрополит сделал себе подарок

Журналисты сообщили, что митрополит УПЦ МП сделал себе подарок – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, устроил курятник.

Кроме породистых кур и уток, там содержат редких фазанов и экзотических павлинов.



Митрополит подарил себе фазанов и экзотических павлинов / Скриншот из видео ТСН

Справка. Ситуация с коронавирусом в Киеве остается сложной. Вторые сутки подряд в столице фиксируют наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19. В течение 19 апреля недуг подтвердили еще у 892 местных жителей. Локдаун в Киеве действует до 30 апреля.