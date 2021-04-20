Скандальный митрополит УПЦ МП "Паша Мерседес" в локдаун с размахом отпраздновал 60-летие
Скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Московского патриархата Павел, известный также как "Паша Мерседес", с размахом отпраздновал 60-летие. В его резиденцию в монастыре утром 19 апреля приехала примерно сотня человек, карантинные ограничения они не соблюдали.
Источник:ТСН
Вблизи резиденции митрополита возле Крестовоздвиженской церкви на Подоле журналисты заметили много припаркованных элитных автомобилей.
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День рождения митрополита Павла в локдаун
В целом, по подсчетам журналистов, утром поздравить митрополита приехали примерно 100 человек. Гости были без масок, обнимались и целовались.
Одним из первых поздравлять митрополита Московского патриархата в бронированном Mercedes-Benz G-Class со спецсигналами приехал Александр Лукашик – временный поверенный в делах России в Украине.
Там также заметили бывших и действующих политиков, в частности экс-премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко и бывшую нардепа от "Народного фронта" Татьяну Донец. Женщина привезла митрополиту Павлу набор брендовой посуды в деревянном ящике. На мероприятии она пробыла примерно полчаса.
Гости обнимались и целовались / Скриншот из видео ТСН
Митрополит сделал себе подарок
Журналисты сообщили, что митрополит УПЦ МП сделал себе подарок – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, устроил курятник.
Кроме породистых кур и уток, там содержат редких фазанов и экзотических павлинов.
Митрополит подарил себе фазанов и экзотических павлинов / Скриншот из видео ТСН
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