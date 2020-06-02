Политик, киевский застройщик, бывший первый заместитель министра регионального развития времен правительства Владимира Гройсмана Лев Парцхаладзе намерен устроиться в Исполнительный комитет Национальной рады реформ Украины (недавно переименованный в Офис простых решений), главой которого был назначен экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

Парцхаладзе хочет курировать реформу градостроительства, которую недавно начал Кабинет Министров. Об этом сообщают источник в Минрегионе.

"Вопрос включения Парцхзаладзе в команду Национальной рады реформ лоббирует руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. К команде Национального совета реформ Парцхаладзе присоединится, чтобы курировать реформы в строительной отрасли", – говорит источник.

Напомним, Лев Парцхаладзе – известный киевский застройщик и политик. С его именем связывают Инвестиционную компанию "XXI век" – одного из ведущих девелоперов Украины, торговую сеть "Квадрат", сеть ресторанов быстрого питания "Швидко", несколько столичных ресторанов, офисы в Киеве и крупных городах Украины, сеть 3-5-звездочных гостиниц, многофункциональные комплексы, сеть современных логистических комплексов в крупных городах страны, жилье премиум- и бизнес-класса по всей стране, в том числе загородное.

Серьезный капитал Парцхаладзе заработал, занимаясь девелопментом при мэре Киева Александре Омельченко. Многие решения тогдашней киевской власти о передачи земли под застройку фирмам Парцхаладзе позже по решению суда были отменены как незаконные. Например, речь идет о скандальных участках на проспекте Бажана и ул. Ревуцкого, которые еще с 80-х годов были запланированы для КП "Киевский метрополитен".

С 2002 по 2006 год Парцхаладзе был депутатом Киеврады как мажоритарщик, а с 2008 по 2014-го – от партии УДАР Виталия Кличко. В 2015 году был избран в Киевскую областную раду по спискам "БПП "Солидарность", был главой фракции этой политсилы.

В 2015-16 годах занимал должность заместителя главы Киевской облгосадминистрации. В этот период мэры Василькова и Ирпеня прямо обвиняли Парцхаладзе в коррупции, политическом давлении и в угрозах их жизни.

С ноября 2016 по сентябрь 2019-го Парцхаладзе занимал должность первого заместителя Министра регионального развития, строительства и ЖКХ. В это время имя Парцхаладзе регулярно упоминают в связи с незаконными застройками в столице и Киевской области, как например в контексте строительства 15-этажного "дома-монстра на Лютеранской", также он неоднократно становился героем антикоррупционных журналистских расследований программы "Наші гроші".

В 2005-2011 Парцхаладзе возглавлял совет директоров Украинской строительной ассоциации, которую сам и основал. С 2011 года он является президентом Конфедерации строителей Украины.