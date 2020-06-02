Політик, київський забудовник, колишній перший заступник міністра регіонального розвитку часів уряду Володимира Гройсмана Лев Парцхаладзе має намір влаштуватися в Виконавчий комітет Національної ради реформ України (недавно перейменований в Офіс простих рішень), главою якого був призначений експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Парцхаладзе хоче курирувати реформу містобудування, яку недавно почав Кабінет Міністрів. Про це повідомляють джерела в Мінрегіоні.

"Питання включення Парцхзаладзе в команду Національної ради реформ лобіює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До команди Національної ради реформ Парцхаладзе приєднається, щоб курирувати реформи в будівельній галузі", – говорить джерело.

Нагадаємо, Лев Парцхаладзе – відомий київський забудовник і політик. З його ім'ям пов'язують Інвестиційну компанію "XXI століття" – одного з провідних девелоперів України, торгову мережу "Квадрат", мережу ресторанів швидкого харчування "Швидко", кілька столичних ресторанів, офіси в Києві та великих містах України, мережу 3-5-зіркових готелів, багатофункціональні комплекси, мережу сучасних логістичних комплексів у великих містах країни, житло преміум- та бізнес-класу по всій країні, в тому числі за містом.

Серйозний капітал Парцхаладзе заробив, займаючись девелопментом при мері Києва Олександрі Омельченку. Багато рішень тодішньої київської влади про передачу землі під забудову фірмам Парцхаладзе пізніше за рішенням суду були скасовані як незаконні. Наприклад, мова йде про скандальні ділянки на проспекті Бажана та вулиці Ревуцького, які ще з 80-х років були заплановані для КП "Київський метрополітен".

З 2002 по 2006 рік Парцхаладзе був депутатом Київради як мажоритарник, а з 2008 по 2014-го – від партії УДАР Віталія Кличка. У 2015 році був обраний до Київської обласної ради за списками "БПП "Солідарність", був головою фракції цієї політсили.

У 2015-16 роках обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. У цей період мери Василькова та Ірпеня прямо звинувачували Парцхаладзе в корупції, політичному тиску та в погрозах їх життю.

З листопада 2016 по вересень 2019 року Парцхаладзе займав посаду першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. В цей час ім'я Парцхаладзе регулярно згадують у зв'язку з незаконними забудовами в столиці та Київській області, як наприклад в контексті будівництва 15-поверхового "будинку-монстра на Лютеранській", також він неодноразово ставав героєм антикорупційних журналістських розслідувань журналістів проєкту "Наші гроші".

У 2005-2011 Парцхаладзе очолював раду директорів Української будівельної асоціації, яку сам і заснував. З 2011 року він є президентом Конфедерації будівельників України.