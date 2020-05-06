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      Скандальный фильм "Дау": уволят ли режиссера Илью Хржановского из "Бабьего Яра"

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      Уволят ли режиссера фильма Дау Хржановского из центра Бабий Яр
      Ілля Хржановський / UA Rating

      Илью Хржановского не будут увольнять из центра "Бабий Яр" только за сообщение в СМИ. Глава наблюдательного совета центра Натан Щаранский сообщил, что будут оценивать исключительно работу Хржановского на посту художественного ркуководителя.

      На початку червня наглядова рада центру "Бабин Яр" проведе засідання, на якому, зокрема, й поговорять про роботу Хржановського. Про це Натан Щаранський повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

      До теми Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"

      До мене звернулися з листом загалом, я думаю, шановані діячі з вимогою звільнити Іллю. Я можу сказати, що навіть розглядати це питання дивно. Людину звільняють, якщо він не справляється з тією роботою, яку він взяв на себе, або яку ми йому доручили виконати,
      – повідомив Щаранський.

      Зазначимо, що до наглядової ради "Бабиного Яру" звернулись діячі культури, серед яких: письменниця Оксана Забужко, письменник Сергій Жадан, генеральна директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, письменник Андрій Любка, головний редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані, письменниця Ірена Карпа. Вони вимагають звільнити Іллю Хржановського, який є режисером скандального фільму "Дау". Сам Хржановський заявив, що посаду не покине.

      Що відомо про фільм "Дау"

      • Російський режисер та продюсер Ілля Хржановський нещодавно отримав широкий резонанс у ЗМІ через прем'єру двох кінострічок – "ДАУ: Дегенерація" і "ДАУ: Наташа".
      • Драма розповідає про життя Льва Ландау – радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Прем'єра проєкту "Дау" пройшла з 25 січня до 17 лютого в Парижі. У 2020 році фільм показали на різних фестивалях, в середині квітня 2020 року серії фільму і всі інші матеріали почали викладати онлайн.
      • Сценарій фільму заснований на мемуарах Конкордії Дробанцевої, дружини Льва Ландау.
      • З 13 змонтованих картин для російського прокату були обрані тільки 10: шість епізодів отримали дозвіл на прокат від Міністерства культури, а чотири – ні, оскільки "містили матеріали, що пропагують порнографію".
      • Фільм містить справжні сцени сексуального насильства, бійок та знущань.
      • У насильницьких сценах стрічки використали немовлят із сиротинців. На скандал зреагував і дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він заявив, що написав звернення до поліції, аби з'ясувати, хто дав дозвіл на зйомку немовлят і чи справді вони були з дитячих будинків.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Скандал Кино Бабий Яр Новости культуры
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