Скандальный фильм "Дау": уволят ли режиссера Илью Хржановского из "Бабьего Яра"

Илью Хржановского не будут увольнять из центра "Бабий Яр" только за сообщение в СМИ. Глава наблюдательного совета центра Натан Щаранский сообщил, что будут оценивать исключительно работу Хржановского на посту художественного ркуководителя.

На початку червня наглядова рада центру "Бабин Яр" проведе засідання, на якому, зокрема, й поговорять про роботу Хржановського. Про це Натан Щаранський повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

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До мене звернулися з листом загалом, я думаю, шановані діячі з вимогою звільнити Іллю. Я можу сказати, що навіть розглядати це питання дивно. Людину звільняють, якщо він не справляється з тією роботою, яку він взяв на себе, або яку ми йому доручили виконати,

– повідомив Щаранський.

Зазначимо, що до наглядової ради "Бабиного Яру" звернулись діячі культури, серед яких: письменниця Оксана Забужко, письменник Сергій Жадан, генеральна директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, письменник Андрій Любка, головний редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані, письменниця Ірена Карпа. Вони вимагають звільнити Іллю Хржановського, який є режисером скандального фільму "Дау". Сам Хржановський заявив, що посаду не покине.

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