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      Скандальний фільм "Дау": чи звільнять режисера Іллю Хржановського з "Бабиного Яру"

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      Чи звільнять режисера фільму Дау Хржановського з центру Бабин Яр
      Ілля Хржановський / UA Rating

      Іллю Хржановського не звільнятимуть з центру "Бабин Яр" лише за повідомлення у ЗМІ. Глава наглядової ради центру Натан Щаранський повідомив, що оцінюватимуть виключно роботу Хржановського на посаді худкерівника.

      На початку червня наглядова рада центру "Бабин Яр" проведе засідання, на якому, зокрема, й поговорять про роботу Хржановського. Про це Натан Щаранський повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

      До теми Квантовий садист: Притула гнівно висловився про режисера скандального фільму "ДАУ"

      До мене звернулися з листом загалом, я думаю, шановані діячі з вимогою звільнити Іллю. Я можу сказати, що навіть розглядати це питання дивно. Людину звільняють, якщо він не справляється з тією роботою, яку він взяв на себе, або яку ми йому доручили виконати,
      – повідомив Щаранський.

      Зазначимо, що до наглядової ради "Бабиного Яру" звернулись діячі культури, серед яких: письменниця Оксана Забужко, письменник Сергій Жадан, генеральна директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, письменник Андрій Любка, головний редактор сайту "Історична правда" Вахтанг Кіпіані, письменниця Ірена Карпа. Вони вимагають звільнити Іллю Хржановського, який є режисером скандального фільму "Дау". Сам Хржановський заявив, що посаду не покине.

      Що відомо про фільм "Дау"

      • Російський режисер та продюсер Ілля Хржановський нещодавно отримав широкий резонанс у ЗМІ через прем'єру двох кінострічок – "ДАУ: Дегенерація" і "ДАУ: Наташа".
      • Драма розповідає про життя Льва Ландау – радянського фізика, лауреата Нобелівської премії. Прем'єра проєкту "Дау" пройшла з 25 січня до 17 лютого в Парижі. У 2020 році фільм показали на різних фестивалях, в середині квітня 2020 року серії фільму і всі інші матеріали почали викладати онлайн.
      • Сценарій фільму заснований на мемуарах Конкордії Дробанцевої, дружини Льва Ландау.
      • З 13 змонтованих картин для російського прокату були обрані тільки 10: шість епізодів отримали дозвіл на прокат від Міністерства культури, а чотири – ні, оскільки "містили матеріали, що пропагують порнографію".
      • Фільм містить справжні сцени сексуального насильства, бійок та знущань.
      • У насильницьких сценах стрічки використали немовлят із сиротинців. На скандал зреагував і дитячий омбудсмен Микола Кулеба. Він заявив, що написав звернення до поліції, аби з'ясувати, хто дав дозвіл на зйомку немовлят і чи справді вони були з дитячих будинків.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Скандал Кіно Бабин Яр Новини культури
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