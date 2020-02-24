Скандальный Насиров возвращается: суд подтвердил его восстановление в должности главы ГФС

Шестой апелляционный административный суд 17 февраля подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года о восстановлении Романа Насирова на должности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом говорится в реестре судебных решений. ОАСК признал, что отстранение Насырова от исполнения должностных обязанностей в марте 2017 года и его увольнение 31 января 2018 года, были незаконными.

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Апелляционный суд оставил без изменений решение ОАСК в части отмены распоряжения правительства об увольнении Насирова. Постановление вступает в силу с даты принятия и может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней после составления полного судебного решения.

Отметим, что с момента его увольнения ГФС успели разделить на Налоговую и Таможенную службы, но Фискальная служба все еще существует.

В чем именно подозревали Романа Насирова?Экс-главу ГФС подозревали в принятии ряда незаконных решений относительно рассрочки рентных платежей на сумму свыше 2 млиллиардов гривен для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко. Сам Насиров уверял, что таким образом "смог детенизировать часть сбора налогов и заработать государству 170 миллиардов гривен".



Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он солгал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, могло бы стать основанием для расторжения договоров.



Во время следственных действий также было установлено, что кроме украинского паспорта у главного фискала есть и паспорт гражданина Великобритании.