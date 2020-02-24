Скандальний Насіров повертається: суд підтвердив його поновлення на посаді глави ДФС

Шостий апеляційний адміністративний суд, 17 лютого, підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року про поновлення Романа Насірова на посаді керівника Державної фіскальної служби України.

Про це мовиться у реєстрі судових рішень. ОАСК визнав, що відсторонення Насирова від виконання посадових обов'язків у березні 2017 року і його звільнення 31 січня 2018 року, були незаконними.

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Апеляційний суд залишив без змін рішення ОАСК в частині скасування розпорядження уряду про звільнення Насірова. Постанова набирає чинності з дати прийняття і може бути оскаржена у Верховному Суді протягом 30 днів після складання повного судового рішення.



Рішення суду щодо поновлення Насірова

Відзначимо, що з моменту його звільнення ДФС встигли розділити на Податкову та Митну служби, але Фіскальна служба все ще існує.

У чому саме підозрювали Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрювали в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку. Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".



Насірова звинувачують у тому, що рішення приймалися заднім числом і без узгодження з Міністерством фінансів. Крім того, слідство стверджує, що він збрехав "Укргазвидобуванню" і Державній службі геології та надр про відсутність у цих компаній податкового боргу. Цим він приховав факт невиконання ними умов договорів про спільну діяльність в частині сплати ренти, що могло б стати підставою для розірвання договорів.



Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.