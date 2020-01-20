Насіров дав 10 мільйонів для бізнес-проекту Парнаса, – WSJ

Ексочільник Державної фіскальної служби профінансував бізнес-проект Лева Парнаса у сфері нерухомості.

Про це повідомляє The Wall Street Jornal

Американське видання зазначає, що саме після перемоги Трампа на виборах його друг Лев Парнас побачив шанс збагатитися за рахунок своїх зв’язків.

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Флоридський бізнесмен довгий час шукав інвесторів для свого проекту. Відразу ж після перемоги Трампа на виборах Роман Насіров, який на той час ще очолював Державну фіскальну службу, поїхав на курорт Мар-а-Лаго у Флориді. Там Насіров і мав змогу поспілкуватися з новообраним президентом та його близькими соратниками. Серед них і Лев Парнас. Про це свідчить відео, опубліковане адвокатом Парнаса.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

Після цієї зустрічі, за даними видання, Роман Насіров дав 10 мільйонів доларів на один з проектів Парнаса у сфері нерухомості.

Хто такий Лев Парнас і як він причетний до імпічменту Трампа

Лев Парнас є бізнесменом українського походження, а також помічник особистого юриста Трампа, Руді Джуліані. Йому та ще одному бізнесмену Ігорю Фруману Конгрес ще раніше вручив повістки, щоб дізнатися більше про справи Трампа в Україні.

15 січня в інтерв’ю американському каналу MSNBC Парнас заявив, що тісно співпрацював з Джуліані, який намагався змусити українських чиновників почати розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на виборах у 2020 році. І, за словами Парнаса, Трамп знав про ці спроби.

Президент Трамп точно знав, що відбувається,

– сказав Парнас в інтерв’ю.

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Сам Дональд Трамп заперечує, що знає Парнаса.

Процедуру імпічменту американського президента Палата представників розпочала 24 вересня 2019 року після того, як анонімний інформатор повідомив про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського у липні. Американського президента звинувачують в тому, що він вимагав від свого українського колеги розпочати розслідування проти свого конкурента на виборах Джо Байдена.

18 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент за статтею "зловживання владою". Остаточне рішення тепер залежить від Сенату.