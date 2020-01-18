За Йованович таки стежили: у США оприлюднили нові докази

Невідомі люди нібито стежили за дипломаткою, коли та перебувала на посаді посла в Україні. Декілька днів тому Нацполіція відкрила кримінальне провадження через можливе стеження за Йованович.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справу розслідуватимуть разом з американськими правоохоронцями.

І ось – Палата представників США оприлюднила нові документи, що засвідчують факт стеження за Марі Йованович. Це документи від Льва Парнаса помічника адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані, передає CNN.

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У паперах містяться скріншоти листування із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців в Коннектикуті Роберта Хайда. Повідомлення з його телефону, вочевидь, стосуються стеження за Йованович.

В одному з повідомлень невідомий контакт з бельгійським номером відправив Хайду фото Йованович.

Мої контакти перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня,

– пише невідомий Хайду.

Той у відповідь відправляє коротке: "Класно".

Згодом у повідомленнях невідомий знову пише Хайду: "Нічого не змінилося, вона (ймовірно, Йованович – 24 канал) все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову".

Трохи згодом приходить інше повідомлення з того ж бельгійського номера: "У неї були відвідувачі".

Окрім того, у нових документах можна простежити зв'язок між помічником Руді Джуліані – Львом Парнасом та Дереком Харві – помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіда Нуньєса.

Парнас і Харві домовлялися про організацію розмов з українськими високопосадовцями. У повідомленнях є прізвища колишніх генпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка. Парнас і Харві домовлялися про те, щоб провести зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні.

Увага! Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Парнас домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії нинішнього президента США.

Слід зазначити, що главі Білого дому та його оточенню не надто подобалась робота посла США в Україні Марі Йованович. Гайд, який начебто організував стеження за нею в Києві, часто називав дипломатку непристойними словами у листуванні з Парнасом.

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