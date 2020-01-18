За Йованович таки стежили: у США оприлюднили нові докази
Невідомі люди нібито стежили за дипломаткою, коли та перебувала на посаді посла в Україні. Декілька днів тому Нацполіція відкрила кримінальне провадження через можливе стеження за Йованович.
Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що справу розслідуватимуть разом з американськими правоохоронцями.
І ось – Палата представників США оприлюднила нові документи, що засвідчують факт стеження за Марі Йованович. Це документи від Льва Парнаса помічника адвоката Дональда Трампа – Руді Джуліані, передає CNN.
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У паперах містяться скріншоти листування із зображенням кандидата в конгресмени від республіканців в Коннектикуті Роберта Хайда. Повідомлення з його телефону, вочевидь, стосуються стеження за Йованович.
В одному з повідомлень невідомий контакт з бельгійським номером відправив Хайду фото Йованович.
Мої контакти перевіряють. Повідомлю вам адресу наступного тижня,
– пише невідомий Хайду.
Той у відповідь відправляє коротке: "Класно".
Згодом у повідомленнях невідомий знову пише Хайду: "Нічого не змінилося, вона (ймовірно, Йованович – 24 канал) все ще не на місці, вони сьогодні перевіряють знову".
Трохи згодом приходить інше повідомлення з того ж бельгійського номера: "У неї були відвідувачі".
Окрім того, у нових документах можна простежити зв'язок між помічником Руді Джуліані – Львом Парнасом та Дереком Харві – помічником конгресмена-республіканця з Палати представників Девіда Нуньєса.
Парнас і Харві домовлялися про організацію розмов з українськими високопосадовцями. У повідомленнях є прізвища колишніх генпрокурорів Віктора Шокіна та Юрія Луценка. Парнас і Харві домовлялися про те, щоб провести зустрічі в готелі Trump International у Вашингтоні.
Увага! Листування оприлюднила Палата представників США в рамках розслідування справи про імпічмент Дональда Трампа. Парнас домагався посередництва перших осіб української влади в інтересах виборчої кампанії нинішнього президента США.
Слід зазначити, що главі Білого дому та його оточенню не надто подобалась робота посла США в Україні Марі Йованович. Гайд, який начебто організував стеження за нею в Києві, часто називав дипломатку непристойними словами у листуванні з Парнасом.
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Що відомо про імпічмент Трампа: коротко
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.