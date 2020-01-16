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      Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за Йованович в Україні: що відомо

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      Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за Йованович в Україні / 24 канал

      Нацполіція відкрила 2 кримінальних провадження про можливе незаконне стеження в Україні за американською пані послом Марі Йованович. Так у МВС відреагували на повідомлення слідчих Конгресу США.

      Відповідну заяву опублікували у фейсбуці МВС України.

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      У МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за Марі Йованович, 
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про заяву Конгресу США

      • У заяві йдеться, що під час каденції в Україні пані посла США Марі Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження. А в роботу її електронних гаджетів втручалися приватні особи на замовлення громадян США.
      • Оприлюднено листування американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса з кандидатом в Конгрес від республіканців Робертом Хайдом. У ньому Хайд неодноразово критикує Марі Йованович. А також повідомляє про дії, які можуть свідчити про стеження за дипломаткою. Також він докладно описував Парнасу переміщення пані посла. Сам Хайд стеження заперечував. За його словами, він просто "грав" з Парнасом.

      Про реакцію МВС України

      • У МВС додали, що діють відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства. А це передбачає захист, безпеку та недоторканність дипломатів будь-якої іноземної держави на території України. Крім того, Україна не втручається у внутрішні справи США.
      • Однак в опублікованих записах є факт можливого порушення законодавства України. А також порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яка захищає права дипломата за кордоном. Тому Україна змушена відреагувати.
      • "Після аналізу цих матеріалів Нацполіція розпочала кримінальні провадження за статтею про порушення таємниці листування, телефонних розмов та статтею про незаконне збирання та використання конфіденційної інформації про особу", – йдеться в повідомленні.
      • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні. "Україна очікує від США реакції на звернення та розраховує на співробітництво", – наголосили в міністерстві.
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      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Новини США Поліція Міністерство внутрішніх справ
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