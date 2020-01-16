Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за Йованович в Україні: що відомо

Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за Йованович в Україні / 24 канал

Нацполіція відкрила 2 кримінальних провадження про можливе незаконне стеження в Україні за американською пані послом Марі Йованович. Так у МВС відреагували на повідомлення слідчих Конгресу США.