Поліція відкрила провадження щодо можливого стеження за Йованович в Україні: що відомо
Нацполіція відкрила 2 кримінальних провадження про можливе незаконне стеження в Україні за американською пані послом Марі Йованович. Так у МВС відреагували на повідомлення слідчих Конгресу США.
Відповідну заяву опублікували у фейсбуці МВС України.
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У МВС взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США про можливе незаконне стеження на території України за Марі Йованович,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про заяву Конгресу США
- У заяві йдеться, що під час каденції в Україні пані посла США Марі Йованович за нею начебто здійснювалося незаконне стеження. А в роботу її електронних гаджетів втручалися приватні особи на замовлення громадян США.
- Оприлюднено листування американського бізнесмена українського походження Лева Парнаса з кандидатом в Конгрес від республіканців Робертом Хайдом. У ньому Хайд неодноразово критикує Марі Йованович. А також повідомляє про дії, які можуть свідчити про стеження за дипломаткою. Також він докладно описував Парнасу переміщення пані посла. Сам Хайд стеження заперечував. За його словами, він просто "грав" з Парнасом.
Про реакцію МВС України
- У МВС додали, що діють відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства. А це передбачає захист, безпеку та недоторканність дипломатів будь-якої іноземної держави на території України. Крім того, Україна не втручається у внутрішні справи США.
- Однак в опублікованих записах є факт можливого порушення законодавства України. А також порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, яка захищає права дипломата за кордоном. Тому Україна змушена відреагувати.
- "Після аналізу цих матеріалів Нацполіція розпочала кримінальні провадження за статтею про порушення таємниці листування, телефонних розмов та статтею про незаконне збирання та використання конфіденційної інформації про особу", – йдеться в повідомленні.
- Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у розслідуванні. "Україна очікує від США реакції на звернення та розраховує на співробітництво", – наголосили в міністерстві.
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