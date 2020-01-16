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      Полиция открыла производства о возможной слежке за Йованович в Украине: что известно

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      Полиция открыла производства о возможной слежке за Йованович в Украине / 24 канал

      Нацполиция открыла 2 уголовных производства о возможной незаконной слежке в Украине за американским послом Мари Йованович. Так в МВД отреагировали на сообщение следователей Конгресса США.

      Соответствующее заявление опубликовали в фейсбуке МВД Украины.

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      В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможном незаконном слежении на территории Украины за Мари Йованович,
      – говорится в сообщении.

      Что известно о заявлении Конгресса США

      В заявлении говорится, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялась незаконная слежка. А в работу ее электронных гаджетов вмешивались частные лица на заказ граждан США.

      О реакции МВД Украины

      В МВД добавили, что действуют в соответствии с требованиями международного и национального законодательства. А это предусматривает защиту, безопасность и неприкосновенность дипломатов любого иностранного государства на территории Украины. Кроме того, Украина не вмешивается во внутренние дела США.
      Однако в опубликованных записях есть факт возможного нарушения законодательства Украины. А также нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата за рубежом. Поэтому Украина вынуждена отреагировать.

      "После анализа этих материалов Нацполиция начала уголовные производства по статье о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и статьей о незаконном сборе и использовании конфиденциальной информации о человеке", – говорится в сообщении.

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне участвовать в расследовании.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Министерство внутренних дел Полиция Арсен Аваков
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