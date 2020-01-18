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      За Йованович все же следили: в США обнародовали новые доказательства

      76 Читати новину українською
      Мари Йованович / Скриншот с видео

      Неизвестные люди якобы следили за дипломатом, когда та находилась в должности посла в Украине. Несколько дней назад Нацполиция открыла уголовное производство из-за возможного слежения за Йованович.

      Между тем министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело будут расследовать вместе с американскими правоохранителями.

      И вот – Палата представителей США обнародовала новые документы, удостоверяющие факт слежки за Мари Йованович. Это документы от Льва Парнаса, помощника адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, передает CNN.

      К теме: "Заставь Зеленского расследовать Байдена": есть новые доказательства по делу импичмента Трампа

      В бумагах содержатся скриншоты переписки с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Сообщения с его телефона, очевидно, касаются слежения за Йованович.

      В одном из сообщений неизвестный контакт с бельгийским номером отправил Хайду фото Йованович.

      Мои контакты проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе,
      – пишет неизвестный Хайду.

      Тот в ответ отправляет короткое: "Классно".

      Позже в сообщениях неизвестный снова пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она (вероятно, Йованович – 24 канал) все еще не на месте, они сегодня проверяют снова".

      Чуть позже приходит другое сообщение с того же бельгийского номера: "У нее были посетители".

      Кроме того, в новых документах можно проследить связь между помощником Руди Джулиани – Львом Парнасом, и Дереком Харви – помощником конгрессмена-республиканца из Палаты представителей Дэвида Нуньеса.

      Парнас и Харви договаривались об организации бесед с украинскими чиновниками. В сообщениях есть фамилии бывших генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко. Парнас и Харви договаривались о том, чтобы провести встречи в отеле Trump International в Вашингтоне.

      Внимание! Переписку обнародовала Палата представителей США в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа. Парнас добивался посредничества первых лиц украинской власти в интересах избирательной кампании нынешнего президента США.

      Следует отметить, что главе Белого дома и его окружению не слишком нравилась работа посла США в Украине Мари Йованович. Хайд, который якобы организовал слежку за ней в Киеве, часто называл дипломата неприличными словами в переписке с Парнасом.

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      Что известно об импичменте Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      • 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Юрий Луценко Виктор Шокин Новости политики Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа
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