Насиров дал 10 миллионов для бизнес-проекта Парнаса, – WSJ

Бывший глава Государственной фискальной службы профинансировал бизнес-проект Льва Парнаса в сфере недвижимости.

Об этом сообщает The Wall Street Jornal

Американское издание отмечает, что именно после победы Трампа на выборах его друг Лев Парнас увидел шанс обогатиться за счет своих связей.

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Флоридский бизнесмен долгое время искал инвесторов для своего проекта. Сразу же после победы Трампа на выборах Роман Насиров, который на то время еще возглавлял Государственную фискальную службу, уехал на курорт Мар-а-Лаго во Флориде. Там Насиров и имел возможность пообщаться с новоизбранным президентом и его близкими соратниками. Среди них и Лев Парнас. Об этом свидетельствует видео, опубликованное адвокатом Парнаса.

Here’s the “I don’t know him at all, don’t know what he’s about, don’t know where he comes from, know nothing about him” guy, w Lev Parnas & Roman Nasirov, former head of Ukrainian Fiscal Service, at Mar-a-Lago 12/16. @POTUS .@realDonaldTrump @Acosta #LevRemembers #LetLevSpeak pic.twitter.com/5B5QY2DJEg — Joseph A. Bondy (@josephabondy) January 16, 2020

После этой встречи, по данным издания, Роман Насиров дал 10 миллионов долларов в один из проектов Парнаса в сфере недвижимости.

Кто такой Лев Парнас и как он причастен к импичменту Трампа

Лев Парнас является бизнесменом украинского происхождения, а также помощник личного юриста Трампа, Руди Джулиани. Ему и еще одному бизнесмену Игорю Фруману Конгресс еще раньше вручил повестки, чтобы узнать больше о делах Трампа в Украине.

15 января в интервью американскому каналу MSNBC Парнас заявил, что тесно сотрудничал с Джулиани, который пытался заставить украинских чиновников начать расследование против Джо Байдена, главного конкурента Трампа на выборах в 2020 году. И, по словам Парнаса, Трамп знал об этих попытках.

Президент Трамп точно знал, что происходит,

– сказал Парнас в интервью.

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Сам Дональд Трамп отрицает, что знает Парнаса.

Процедуру импичмента американского президента Палата представителей начала 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор сообщил о давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского в июле. Американского президента обвиняют в том, что он требовал от своего украинского коллеги начать расследование против своего конкурента на выборах Джо Байдена.

18 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент по статье "злоупотребление властью". Окончательное решение теперь зависит от Сената.