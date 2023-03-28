Пробелы по поводу выезда артистов, которые есть в законодательстве, необходимо закрыть. Как это можно сделать, в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Читайте интервью полностью Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Законодательство нужно усовершенствовать

Из-за скандалов с выездом артистов за границу Министерство культуры подало на утверждение Правительству более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин. В результате многим художникам, которые, к слову, устраивали благотворительные мероприятия в поддержку ВСУ, сорвали гастроли и графики.

Конечно, артисты должны иметь возможность выступать за границей. Однако их выезд должен быть четко регулирован со стороны государства.

Юрист Владислав Юрчак назвал некоторые возможные шаги, которые могли бы усовершенствовать законодательство. Среди них:

Установить четкие критерии пропуска артистов за границу, которые должны подтверждаться документально;

Обязать соответствующих лиц вести отчетность о таких поездках за границу;

Установить специальные нормы для ответственности артистов за превышение сроков пребывания за границей, невозврат или несоответствие поездки цели, указанной в разрешении.

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Мужчин, незаконно пересекающих границу, будут возвращать

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