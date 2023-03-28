Прогалини стосовно виїзду артистів, які є в законодавстві, необхідно закрити. Як саме це можна зробити, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Читайте інтерв'ю повністю Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Законодавство потрібно вдосконалити

Через скандали з виїздом артистів за кордон Міністерство культури подало на затвердження Уряду жорсткіший порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків. Унаслідок цього багатьом митцям, які, до слова, влаштовували благодійні заходи на підтримку ЗСУ, зірвали гастролі та графіки.

Звісно, артисти повинні мати змогу виступати за кордоном. Однак їхній виїзд має чітко регулюватися з боку держави.

Юрист Владислав Юрчак назвав деякі можливі кроки, які могли б удосконалити законодавство. Серед них:

Встановити чіткі критерії для пропуску артистів за кордон, які повинні підтверджуватися документально;

Зобов’язати відповідних осіб вести звітність про такі поїздки за кордон;

Встановити спеціальні норми для відповідальності артистів за перевищення строків перебування за кордоном, неповернення чи невідповідність поїздки меті, яка зазначена у дозволі.

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Чоловіків, які незаконно перетинали кордон, повертатимуть

Українців, які незаконно виїхали за кордон, будуть повертати назад. Щобільше, їх притягнуть до відповідальності за свій вчинок.

Прикордонники вже почали співпрацювати з іноземними колегами щодо цього питання. Речник прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що ДПСУ, залучивши колег із ЄС і Молдови, протидіють будь-яким спробам незаконного перетину кордону