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      Скандинавская авиакомпания вернулась в Украину: что нужно знать

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      SAS впервые за 8 лет прилетела в Украину
      SAS впервые за 8 лет прилетела в Украину / SAS

      Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину – из Осло в киевский "Борисполь".

      SAS будет совершать регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, сообщает avianews.

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      Время в пути составит 2 часа 50 минут.

      Сколько?

      Минимальная цена на авиабилеты SAS сейчас начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, то есть бесплатно можно перевозить только ручную кладь.

      Когда?

      • Расписание рейсов Киев-Осло SAS: вылет: 14:00, прилет: 15:50 (вторник, четверг, суббота).
      • Расписание рейсов Осло-Киев SAS: вылет: 9:30, прилет: 13:10 (вторник, четверг, суббота).

      Что еще нужно знать?

      Скандинавские авиалинии – ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме, Швеция. SAS выполняла регулярные рейсы в Украину из Копенгагена в Киев, но 25 марта 2011 года они были закрыты, поскольку были неприбыльными.

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      С 2012 по 2014 годы между Осло и Киевом летал норвежский лоукост Norwegian. Полеты были прекращены из-за того, что спрос на маршруте не оправдал ожиданий компании.

      До этого рейсы из Киева в аэропорт Торп (в 113 километрах от Осло) прекратил другой лоукост – Wizz Air.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики авиация Швеция Путешествия
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