Скандинавская авиакомпания вернулась в Украину: что нужно знать
Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину – из Осло в киевский "Борисполь".
SAS будет совершать регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, сообщает avianews.
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Время в пути составит 2 часа 50 минут.
Сколько?
Минимальная цена на авиабилеты SAS сейчас начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, то есть бесплатно можно перевозить только ручную кладь.
Когда?
- Расписание рейсов Киев-Осло SAS: вылет: 14:00, прилет: 15:50 (вторник, четверг, суббота).
- Расписание рейсов Осло-Киев SAS: вылет: 9:30, прилет: 13:10 (вторник, четверг, суббота).
Что еще нужно знать?
Скандинавские авиалинии – ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме, Швеция. SAS выполняла регулярные рейсы в Украину из Копенгагена в Киев, но 25 марта 2011 года они были закрыты, поскольку были неприбыльными.
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С 2012 по 2014 годы между Осло и Киевом летал норвежский лоукост Norwegian. Полеты были прекращены из-за того, что спрос на маршруте не оправдал ожиданий компании.
До этого рейсы из Киева в аэропорт Торп (в 113 километрах от Осло) прекратил другой лоукост – Wizz Air.