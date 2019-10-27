Скандинавська авіакомпанія повернулась в Україну: що треба знати

Авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) 26 жовтня виконала перший за 8 років рейс в Україну – з Осло в київський "Бориспіль".

SAS буде здійснювати регулярні рейси з Києва в головний аеропорт Осло Гардермуен три рази на тиждень по вівторках, четвергах і суботах, повідомляє avianews.

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Час у дорозі становитиме 2 години 50 хвилин.

Скільки?

Мінімальна ціна на авіаквитки SAS наразі починається від 111 євро в обидва боки по тарифу Go Light, тобто безкоштовно можна перевозити тільки ручну поклажу.

Коли?

Розклад рейсів Київ-Осло SAS: виліт: 14:00, приліт: 15:50 (вівторок, четвер, субота).

Розклад рейсів Осло-Київ SAS: виліт: 9:30, приліт: 13:10 (вівторок, четвер, субота).

Що ще треба знати?

Скандинавські авіалінії – провідний перевізник Скандинавських країн, базується в Стокгольмі, Швеція. SAS виконувала регулярні рейси в Україну з Копенгагена до Києва, але 25 березня 2011 року вони були закриті, оскільки були неприбутковими.

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З 2012 по 2014 роки між Осло і Києвом літав норвезький лоукост Norwegian. Польоти були припинені через те, що попит на маршруті не виправдав очікувань компанії.



До цього рейси з Києва в аеропорт Торп (в 113 кілометри від Осло) припинив інший лоукост – Wizz Air.