Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу

США, Світовий Банк і країни "Великої сімки" вимагають не просто повернути статтю про незаконне збагачення, а й забезпечити збереження вже відкритих справ.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на обурення світових медіа корупційним реваншом і заявив наступне: "Впевнений, ЄС не каратиме мільйони українських громадян через це рішення… Водночас, це дійсно частина наших зобов’язань перед друзями та партнерами, в тому числі щодо безвізу."

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Я дозволю собі не погодитися з міністром в частині "ЄС не каратиме". Йдеться не про покарання, а про дотримання зобов’язань. Подобаються це нам чи ні, цивілізований світ живе за правилами. І якщо хтось порушує зобов’язання, це автоматично тягне за собою передбачену правилами відповідальність.

А легалізувавши незаконне збагачення, українська влада прямо порушила наші зобов’язання в рамках отримання безвізового режиму. Я поясню: самого введення незаконного збагачення в плані візової лібералізації не було. Проте, однією з основних вимог отримання безвізу було запровадження ефективної системи контролю за статками чиновників.

Ця система складалася з двох ключових елементів, які просто не діють один без одного. Цими базовими елементами системи були відповідальність за брехню в електронних деклараціях та вже вбите покарання за незаконне збагачення.

Система здизайнована так, що статті є дієвими лише в парі. Давайте розглянемо це на прикладі уявного генпрокурора на ім’я Юра, який нагріб хабарями, скажімо, мільйон доларів. У Юри проблема:

Якщо він не задекларує цей мільйон, то спочатку влітає у злочин "брехня в декларації". Якщо ж задекларує – влітає у злочин "незаконне збагачення".

Так було раніше. Тепер ж у нашого уявного гепрокурора Юри немає жодних проблем: він спокійно може декларувати цей хабарний мільйон в декларації, бо після легалізації незаконного збагачення, НАБУ вже не має права запитати в нього де цей мільйон взявся. Іншими словами електронні декларації перетворюються в інформаційну листівочку без жодних серйозних наслідків для коруціонерів.

Тобто систему контролю за статками чиновників, яка була умовою отримання безвізу, вщент зруйновано. Чи буде за це відповідальні? Точно буде! І міністр зовнішніх справ це добре розуміє, а тому закликає політиків прийти до тями. Зацитую міністра: "Нам терміново потрібно знайти залізобетонне правове рішення, яке раз і назавжди врегулює всі питання. І не лише на перспективу, а й не дозволить звести нанівець усю проведену за ці роки антикорупційну роботу. Інакше – матимемо серйозну кризу довіри у відносинах з нашими друзями та партнерами. І на кону не просто безвізовий режим, а підтримка України".

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Особливо важливим є останнє речення Клімкіна: на кону не лише безвіз, а підтримка України. Він має на увазі підтримка, наприклад, з антиросійськими санкціями, чи летальною зброєю з США, чи дешевими кредитами від МВФ. Для розуміння критичності ситуації, наведу кілька цитат від наших Західни союзників, які вже прямо говорять, що треба зробити для нашого ж порятунку.

Власне, ухвалення, а не просто пропонування нової і кращої поправки до Кримінального кодексу, яка не тільки відновить статтю про незаконне збагачення, як інструмент боротьби з корупцією, але й перезапустить десятки справ, які були зупинені рішенням суду,

– зазначила посол США в Україні Мері Йованович.

Зверність увагу на вимогу врятувати вже початі справи, йдеться про 65 проваджень НАБУ.



США, Світовий Банк і країни "Великої сімки" вимагають повернути статтю про незаконне збагачення

Тепер зацитую вам ще одну критичну міжнародну заяву на цю тему: "Країни великої сімки та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних... інструментів.., включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно… А також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цієї постановою".

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Зверніть увагу, що і США, і Світовий Банк, і країни "Великої сімки" вимагають не просто повернути статтю незаконне збагачення, а й забезпечити збереження вже відкритих справ. Мені шкода це говорити, але це неможливо. Коституційний Суд спеціально визнав неконституційною всю статтю, а не окремі формулювання в ній.

Це означає, що всі справи мають бути закрити, ну бо через рішення КСУ, в кримінальному кодексі вже просто немає статті, за якої це провадження було відкрито. Наприклад, справу мера Одеси Геннадія Труханова через рішення КСУ НАБУ вже змушено було закрити. На черзі ще 64 справи, серед фігурантів яких судді, високопоставлені прокурори та СБУшнику, ну і, звичайно ж, народні депутати – куди без них.

І це ще не всі погані новини. Навіть якщо завтра Верховна Рада проголосує за відновлення цього злочину в Кримінальному Кодексі, то притягнути по ньом до відповідальності за майно набуте до того моменту буде неможливо. Статті Кримінального кодексу не діють назад – це основи-основ права.



І це теж ще не все. Знаєте як президент відповів на спроби друзів України врятувати ситуацію? Демонстративно проігнорував їх поради і подав в Раду законопроект, який взагалі унеможливлює покарання за цей злочин. Тобто мало того, що вони легалізували все награбоване після Революції Гідності та під час війни, вони й далі збираються безкарно нас грабувати.



Опишу логіку президентського законопроекту на прикладі нашого уявного генпрокурора Юри. Раніше до легалізації незаконного збагачення Конституційним Судом наш Юра мусив або пояснити звідки в нього намалювався, наприклад, новенький будинок за мільйон доларів, або сісти в тюрму. Тобто доводити він мав законність погодження грошей на цей будинок.

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За проектом Порошенка наш Юра буде пояснювати не законність походження грошей, а законність правочину – тобто договору купівлі цього будинку. Ну, чи на бланку договір оформлений, чи нотаріусом все гарно оформлено, чи, бува, всі реквізити заповнили. Не законність погодження грошей, а правильність заповнення папірців. Круто, правда? Або Порошенко не усвідомлює руйнівних наслідків від таких своїх дій для України, або йому на них вже просто начхати. І я навіть не знаю, що гірше для країни.