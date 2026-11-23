Во время эфира на 24 Канале эксперт прокомментировал риторику американского политика по поводу войны в Украине. Романенко обратил внимание на слова республиканца о том, что Владимир Путин якобы никогда не решился бы напасть при его президентстве. По мнению эксперта, подобные высказывания носят исключительно популистский характер и не имеют ничего общего с реальностью.

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"Орден белого бычка" для Трампа

Генерал-лейтенант в отставке выразил убеждение, что постоянные обещания и заверения Дональда Трампа лишь вводят общество в заблуждение.

Это просто сказка о белом бычке. Ему нужно рассказать, что если бы был Трамп, то все было бы хорошо, потому что так ему сказал Путин. Трампу вообще следовало бы вручить орден белого бычка по окончании карьеры за все то, что он наговорил, но главное – не надеялся на результат. Все это превращается в ничто– заявил Романенко.

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Военный эксперт подчеркнул, что такое непредсказуемое поведение уже вызывает разочарование среди избирателей и создает серьезные угрозы как для безопасности всей Европы, так и для стабильности мирового порядка.

Игорь Романенко раскритиковал заявления Трампа и оценил перспективы Украины в НАТО: видео

Геополитические ультиматумы России и НАТО

Темой обсуждения также стали перспективы евроатлантической интеграции Украины и недавнее заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который назвал отказ Киеву в ПДЧ в 2008 году ошибкой, приведшей к войне. Ведущая Екатерина Соляр отметила, что оглядываться назад легко, однако Альянс и сейчас не спешит открывать двери перед Украиной, в то время как Москва открыто требует от НАТО откатиться к границам 1997 года.

Романенко призвал подходить к вопросу членства в блоке максимально трезво и реалистично, учитывая наглые ультиматумы Кремля.

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Если россияне говорят, что нужно отступить к границам 1997 года, – это означает отменить вступление Финляндии и Швеции, сократить контингенты. И одновременно возникает вопрос о приеме Украины. Это позиции с совершенно разных концов процесса– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Ранее эксперт предупреждал, что предложенные Западом гарантии безопасности похожи на " Будапештский меморандум ", поскольку союзники не будут принимать непосредственного участия в войне.