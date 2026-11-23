Під час ефіру 24 Каналу фахівець прокоментував риторику американського політика щодо війни в Україні. Романенко звернув увагу на слова республіканця про те, що Володимир Путін буцімто ніколи не наважився б напасти за його президентства. На думку експерта, подібні висловлювання є виключно популістськими та не мають нічого спільного з дійсністю.

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"Орден білого бичка" для Трампа

Генерал-лейтенант у відставці висловив переконання, що постійні обіцянки та запевнення Дональда Трампа лише вводять в оману суспільство.

Це просто казка про білого бичка. Йому треба розказати, що якби був Трамп, то все було б гаразд, бо так йому сказав Путін. Трампу взагалі треба було б подарувати орден білого бичка по закінченні кар'єри за все те, що він наговорив, але головне – не надіявся на результат. Усе це перетворюється на ніщо– заявив Романенко.

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Військовий експерт наголосив, що така непередбачувана поведінка вже викликає розчарування серед виборців і створює серйозні загрози як для безпеки всієї Європи, так і для стабільності світового порядку.

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Геополітичні ультиматуми Росії та НАТО

Темою обговорення також стали перспективи євроатлантичної інтеграції України та нещодавня заява німецького політика Фрідріха Мерца, який назвав ненадання Києву ПДЧ у 2008 році помилкою, що призвела до війни. Ведуча Катерина Соляр зауважила, що озиратися назад легко, однак Альянс і зараз не поспішає відкривати двері перед Україною, тоді як Москва відкрито вимагає від НАТО відкотитися до кордонів 1997 року.

Романенко закликав підходити до питання членства в блоці максимально тверезо та реалістично, зважаючи на нахабні ультиматуми Кремля.

Якщо росіяни кажуть, що відступайте до кордонів 1997 року – це означає скасувати вступ Фінляндії, Швеції, зменшити контингенти. І одночасно постає питання прийняття України. Це позиції з абсолютно різних кінців процесу– зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Раніше експерт попереджав, що запропоновані Заходом гарантії безпеки схожі на Будапештський меморандум, оскільки союзники не братимуть безпосередньої участі у війні.