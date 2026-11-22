Про це генерал-лейтенант у відставці та засновник фонду "Закриємо небо України" розповів в ефірі 24 Каналу.

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Що насправді дає 5-та стаття НАТО

За його словами, наразі реалістичний сценарій підтримки з боку партнерів зводиться винятково до надання матеріальної допомоги. Він зазначив, що розраховувати на прибуття іноземних контингентів не варто.

На мій погляд, на поточний час скоріше всього можна говорити про те, що в якийсь момент вони нас підтримають озброєнням, технікою і, можливо, коштами. Тобто більш потужний варіант, ніж зараз є. Все решта, що хочуть нам дати, це а-ля Будапешт номер два– наголосив Ігор Романенко.

Експерт звернув увагу на реальний зміст 5-ї статті Вашингтонського договору НАТО. Вона не гарантує автоматичного введення військ, а спектр можливої реакції варіюється від висловлення "глибокого занепокоєння" до практичних дій. Більше того, для багатьох європейських держав справжнім безпековим щитом сьогодні слугує не стільки Альянс, скільки збройний спротив Сил оборони України.

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Романенко також навів історичну паралель із подіями Другої світової війни. Польща тоді мала підписані договори та гарантії безпеки з Великою Британією і Францією, проте це не вберегло її від нападу агресора. Працювати над документами необхідно, але сподіватися на диво не слід.

Генерал Романенко про завершення війни: відео

"Головне – про себе любимого": егоїзм Трампа

Коментуючи повідомлення медіа про наміри Дональда Трампа узгодити кроки щодо завершення війни до початку січня, Романенко назвав таку поспішність егоїстичною.

Це його егоїстичний підхід. Ми ж пам'ятаємо: він обіцяв за одну добу, за місяць, потім рік зупинити війну. Але це все балачки. Його не дуже цікавить, на яких умовах зупиниться ця війна. Головне – про себе любимого– зазначив генерал-лейтенант.

Він пояснив, що після січня повноваження Трампа контролюватиме Конгрес. Якщо переговорний процес затягнеться, демократи зможуть перехопити ініціативу, що зруйнує образ "перемоги", який намагається сформувати республіканець.

Раніше політичний консультант Гліб Остапенко зазначав, що прагнення команди Трампа досягти домовленостей до січня зумовлене внутрішнім графіком США та зміною сил у Конгресі.