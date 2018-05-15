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Сказочная Румыния на фотографиях: серия снимков, которые поражают

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Талантливый фотограф Алекс Робчук создал уникальную серию снимков, в которых продемонстрировал все величие и красоту Румынии. Фотографии художник разместил в своем блоге.

Многие профессиональные фотографы утверждают, что показать красоту страны лучше удается тем, кто только прибыл в неё. Ведь художник в таком случае обращает внимание на мелочи, на которые не обращают внимания жители государства. Однако Алекс Робчук опровергает такое утверждение, создав удивительную серию фото.

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Мистическая и колоритная, красивая и загадочная, яркая и уникальная – также возникает Румыния на фотографиях художника. Известно, что на создание серии фотографий Алекс Робчук потратил 10 лет. Всё это время он путешествовал по стране, фиксируя невероятный колорит государства и людей, которые являются главной частью страны.

"Я потратил 10 лет на путешествия по моей стране. Эта подборка – мои лучшие снимки за это время: походы в горы, встречи с особыми людьми и путешествие по Румынии. Если вы еще не бывали здесь, можете узнать о красоте моей страны из фото", – написал Алекс Робчук.

Теги: Фотоновости Румыния Исскусство Путешествия
Источник: 24 Канал
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