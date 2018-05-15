Казкова Румунія на фотокартках: серія знімків, які вражають

Талановитий фотограф Алекс Робчук створив унікальну серію знімків, в яких продемонстрував всю велич та красу Румунії. Світлини митець розмістив у своєму блозі.

Багато професійних фотографів стверджують, що показати красу країни краще вдається тим, хто тільки завітав до неї. Адже митець в такому разі звертає увагу на дрібниці, на які не зважають жителі держави. Однак Алекс Робчук спростовує таке твердження, створивши дивовижну серію фото.

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Містична та колоритна, красива і загадкова, яскрава та унікальна – також постає Румунія на фотокартках митця. Відомо, що для створення серії світлин Алекс Робчук витратив 10 років. Упродовж цього часу він подорожував країною, фіксуючи неймовірний колорит держави та людей, які є головною частинкою країни.

"Я витратив 10 років на подорожі моєю країною. Ця підбірка – мої найкращі знімки за цей час: походи в гори, зустрічі з особливими людьми та мандрівка Румунією. Якщо ви ще не бували тут, можете довідатись про красу моєї країни у фото", – написав Алекс Робчук.