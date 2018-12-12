Сказочные новогодние инсталляции в жаркой Калифорнии: видео

Житель Калифорнии потратил 50 тысяч светодиодов, 10 месяцев подготовки и 10 дней монтажа, чтобы удивить рождественской установкой не только своих родных и соседей, но и туристов.

Возле своего дома Венди Шуто установил гигантскую елку, несколько поющих снеговиков и танцующих эльфов и ди-джея.

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В инсталляции нашлось также место и для экрана, на котором демонстрируют анимацию и клипы. Венди разработал компьютерную программу, которая запускает в включает светодиоды под музыку.

Посмотреть на рождественскую инсталляцию каждый вечер приходят не только местные, но и жители других городов. Венди угощает их конфетами и напитками.

Смотрите видео о новогодних инсталляциях в Калифорнии: