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      Казкові новорічні інсталяції у спекотній Каліфорнії: відео

      76 Читать новость на русском
      Новорічні інсталяції у Каліфорнії
      Новорічні інсталяції у Каліфорнії / Скрін з відео

      Житель Каліфорнії витратив 50 тисяч світлодіодів, 10 місяців підготовки і 10 днів монтажу, щоб здивувати різдвяною інсталяцією не лише своїх рідних та сусідів, а й туристів.

      Біля свого дому Венді Шуто встановив велетенську ялинку, кілька сніговиків що співають, та ельфів які танцюють,  та ді-джея.

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      В інсталяції знайшлося також місце і для екрану, на якому демонструють анімацію і кліпи. Венді розробив комп'ютерну програму, яка запускає в вмикає світлодіоди під музику.

      Подивитися на різдвяну інсталяцію щовечора приходять не лише місцеві, а й жителі інших міст. Венді пригощає їх цукерками та напоями.

      Дивіться відео про новорічні інсталяції у Каліфорнії: 

       

      Теги: Новини США Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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