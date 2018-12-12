Казкові новорічні інсталяції у спекотній Каліфорнії: відео
Житель Каліфорнії витратив 50 тисяч світлодіодів, 10 місяців підготовки і 10 днів монтажу, щоб здивувати різдвяною інсталяцією не лише своїх рідних та сусідів, а й туристів.
Біля свого дому Венді Шуто встановив велетенську ялинку, кілька сніговиків що співають, та ельфів які танцюють, та ді-джея.
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В інсталяції знайшлося також місце і для екрану, на якому демонструють анімацію і кліпи. Венді розробив комп'ютерну програму, яка запускає в вмикає світлодіоди під музику.
Подивитися на різдвяну інсталяцію щовечора приходять не лише місцеві, а й жителі інших міст. Венді пригощає їх цукерками та напоями.
Дивіться відео про новорічні інсталяції у Каліфорнії:
Джерело: 24 канал
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