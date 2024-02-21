Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью журналистам заявил, что сильная сторона нашей разведки заключается в том, что она знает планы врага. Генерал-майор отметил, что Россия имеет немало слабых сторон, однако специально не стал их называть, чтобы враг не воспользовался этой информацией. Скибицкий лишь отметил, что эти проблемы связаны с административными вопросами по управлению вооруженных сил, техникой, вооружением и тому подобное.

Читайте также "Плохая, но не критическая": Буданов прокомментировал ситуацию на фронте

Какие сильные стороны у России

Скибицкий дал понять, что наша разведка четко знает, какие у оккупантов сильные и слабые стороны.

Два года полномасштабной войны, и мы четко знаем, что появилось более сильного у России, и где они отстают. Мы можем назвать три сильные стороны, которые есть у противника, и которые он использует,

– сказал он.

Первая сильная сторона заключается в мощном мобилизационном ресурсе. У России нет недостатка людей для участия в ее оккупационной войне против Украины.

Это связано прежде всего с финансовой стороной этого вопроса. Финансовый мотив остается основным, особенно в регионах с плохой экономикой, малым количеством рабочих мест и низкими зарплатами. Пакет социальной помощи, который Россия приняла, очень мощный. Среди прочего, он включает высокую заработную плату, особенно если военнослужащий выполняет задачи на линии фронта, единовременное пособие от министерства обороны и от местных властей, также значительные льготы в кредитовании,

– пояснил разведчик.

Он также указал на уголовную ответственность за уклонение от воинского учета, дезертирство и сдачу в плен, как на еще один важный фактор.

Вторая сильная сторона врага – это возможность отводить войска в резерв для пополнения потерь и на отдых, а также перемещать или делать перегруппировку войск с одного направления на другое. Причина заключается в большой численности населения.

В качестве примера Скибицкий привел Авдеевку. По его словам, оккупанты снимали войска с Лиманского и Купянского направлений и бросали на этот населенный пункт.

То есть россияне могут бросать резервы на наиболее критические с их точки зрения направления. И перемещение войск, перегруппировки они все время отрабатывали во время проведения стратегических учений в России, во время проведения других мероприятий оперативной боевой подготовки,

– отметил представитель ГУР МО.

По словам Скибицкого, третья сильная сторона России – это авиация и господство в воздухе. Он напомнил, что захватчики ежедневно применяют авиационные бомбы. За один день они выпустили по Авдеевке 75 таких бомб. Также захватчики каждый день наносят удары ракетами различных типов по нашим объектам.

Как пояснил разведчик, россияне пытаются сейчас уничтожить наши системы ПВО, авиацию и аэродромную сеть, чтобы Украина не могла использовать свои самолеты. По его словам, эта сильная сторона противника сейчас очень существенно влияет на ведение боевых действий.