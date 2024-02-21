Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю журналістам заявив, що сильна сторона нашої розвідки полягає у тому, що вона знає плани ворога. Генерал-майор зауважив, що Росія має чимало слабких сторін, однак спеціально не став їх називати, щоб ворог не скористався цією інформацією. Скібіцький лише зауважив, що ці проблеми пов'язані з адміністративними питаннями щодо управління збройних сил, технікою, озброєнням тощо.

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Які сильні сторони у Росії

Скібіцький дав зрозуміти, що наша розвідка чітко знає, які в окупантів сильні та слабкі сторони.

Два роки повномасштабної війни, і ми чітко знаємо, що з'явилося більш сильного у Росії, і де вони відстають. Ми можемо назвати три сильні сторони, які є у противника, і які він використовує,

– сказав він.

Перша сильна сторона полягає у потужному мобілізаційному ресурсі. У Росії немає браку людей для участі в її окупаційній війні проти України.

Це пов'язано насамперед з фінансовою стороною цього питання. Фінансовий мотив залишається основним, особливо в регіонах з поганою економікою, малою кількістю робочих місць та низькими зарплатами. Пакет соціальної допомоги, який Росія прийняла, є дуже потужний. Серед іншого, він включає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та від місцевої влади, також значні пільги в кредитуванні,

– пояснив розвідник.

Він також вказав на кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, дезертирство та здачу в полон, як на ще один важливий фактор.

Друга сильна сторона ворога – це можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат та на відпочинок, а також переміщувати або робити перегрупування військ з одного напрямку на інший. Причина полягає у великої чисельності населення.

Як приклад Скібіцький навів Авдіївку. За його словами, окупанти знімали війська з Лиманського та Куп’янського напрямків та кидали на цей населений пункт.

Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їхньої точки зору напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань в Росії, під час проведення інших заходів оперативної боєпідготовки,

– зауважив представник ГУР МО.

За словами Скібіцького, третя сильна сторона Росії – це авіація та панування в повітрі. Він нагадав, що загарбники щоденно застосовують авіаційні бомби. За один день вони випустили по Авдіївці 75 таких бомб. Також загарбники кожного дня завдають ударів ракетами різних типів по наших об'єктах.

Як пояснив розвідник, росіяни намагаються зараз знищити наші системи ППО, авіацію та аеродромну мережу, щоб Україна не могла використовувати свої літаки. За його словами, ця сильна сторона противника нині дуже суттєво впливає на ведення бойових дій.